PKK'nın siyasi alan yapılanmasına operasyon: 20 kişi gözaltında
|24 Mayıs 2021 07:40
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK'ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, kırsala aktarım faaliyetlerinde bulundukları 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Adana merkezli, Şırnak ve Tunceli'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye yönelik yapılan operasyonda şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.
KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI
Özel Harekat Timleri söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda önce zırhlı araçlarla girip ardından uzun namlulu silahla çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önleminin ardından şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi. Özel Harekat içeri girdikten sonra şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
HDP GENÇLİK YAPILANMASINI PARAVAN OLARAK KULLANDILAR
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulunduklarını öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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