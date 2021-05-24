Trafik kazasında yaralandı, sağlık çalışanları ve polise saldırdı
|24 Mayıs 2021 07:53
|+Aa- Yazdır
Van'da trafik kazasında ayağından yaralanan bir kişinin, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli bir doktor, 3 hemşire ve bir polis memurunu darbettiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde iki aracın çarpıştığını belirtti.
Kazaya karışan tarafların daha sonra kavga ettiğini anlatan Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:
"Kaza yerine giden 112 ekipleri yaralıları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirmiş. Yaralılardan biri madde bağımlısı ve ayağından yaralanmış. Trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan o kişi doktora saldırmış. Polis iki tarafın arasına girince 3 hemşire ve bir polis memuru darbedilmiş. Ciddi bir durum yok."
"BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ"
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise trafik kazasının ardından birbirlerini suçlayan taraflar arasında kavga çıktığını, polislerin müdahalesinin ardından yaralıların hastaneye getirildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Yaralılardan biri hastanede kendisini muayene eden doktorun nefes borusuna gelecek şekilde yumruk atmış. İğne yapmaya gelen hemşireye ve araya giren polise saldırmış. Çevik kuvvet devreye girmiş. Yaralı başka hastaneye nakledildi. Arkadaşlarımızın ciddi bir durumu yok. Doktorumuzun aldığı darbeden dolayı göğüs ağrısı var."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti
24 Mayıs 2021 09:23
|Bursa'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü gazetecilere saldırmaya çalıştı
24 Mayıs 2021 08:36
|Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
24 Mayıs 2021 07:56
|Kadın öğretmene kadın komşularından dayak
24 Mayıs 2021 07:25
|Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
24 Mayıs 2021 06:56
|Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise köpek saldırdı
23 Mayıs 2021 18:42
|Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
23 Mayıs 2021 16:52
|Tutanak tutan polisleri görüntüleyince gözaltına alındı
23 Mayıs 2021 16:41
|Yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı
23 Mayıs 2021 15:26
|Üniversite hastanesinde çıkan yangında 24 kişi dumandan etkilendi
23 Mayıs 2021 14:38