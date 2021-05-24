1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşlar yasa teklifi verebilecek

Yeni sistemle ilgili çalışmayı yürüten komisyonun üyesi Yunus Emre izleyecekleri yol haritasını Milliyet'e anlattı. Emre, vatandaşın yasa teklifi verebileceğini, seçim barajının yüzde 3 olabileceğini söyledi.
 24 Mayıs 2021 08:13
+Aa- Yazdır
Vatandaşlar yasa teklifi verebilecek

Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP'nin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" komisyonunda yer alan İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "Bir orkestrasyon ihtiyacı var. Bir orkestra şefine ihtiyaç var. Halkın desteğini toparlayan geniş ittifaklarla büyük bir siyasi destek yaratmak lazım. Bizim Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması diğer genel başkanların arka planda olması anlamına gelmiyor. Onlar da Türkiye'nin yönetiminde en etkin şekilde bu uzlaşmanın oluşmasında ve işlemesinde orta yerde bulunacaklar" dedi.

Emre, Parti Meclisi toplantısında "güçlendirilmiş parlamenter sistem" konusunun ele alınacağını, hazırlanan metnin görüşüleceğini belirterek, "Bu bir Parti Meclisi kararı olacak" dedi. TBMM'deki makamında CHP'nin yaptığı hazırlığa ilişkin sorularımızı yanıtlayan Emre, özetle şunları söyledi:

YURTTAŞA YASA HAKKI: Bizim paketimizde birtakım yeni öneriler, toplumun ilgisini çekecek şeyler var; yurttaş girişimleri, yurttaşların yasa önerisinde bulunması gibi. Yapıcı güvensizlik oyu gibi. Belli sayıda insan bir araya gelip bir yasa teklifi oluşturabilecek.

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAYACAĞIZ: Yapacağımız şey, şapkadan tavşan çıkartma olayı değil. Çünkü zaten Türkiye'nin ihtiyacının ne olduğu ile ilgili bir genel uzlaşma var. Meclis'ten çıkan, Meclis'e karşı sorumluluğu olan bir hükümet. Meclis'te kesin hesap komisyonu kuracağız, diyoruz. Onun başına muhalefetten birisi gelecek diyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu ikiye ayıralım. Savcılığın yerini hukuk sisteminde değiştirelim, savunmayı daha öne çıkaralım diyoruz.

SENATO TARTIŞILIYOR: Tartışılan bazı konular var, mesela senato konusu çok tartışılıyor. Kanun yapımını fabrikasyondan ziyade daha uzmanlığa dayalı yapmak için bir senato olsa iyi mi olur, tartışılıyor.

HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK ZOR OLACAK: Öyle uygulamalar yapalım ki parlamenter sistemi rasyonelleştirmek adına hükümet kurmayı kolaylaştıralım, bozmayı zorlaştıralım. 'Yapıcı güvensizlik oyu' diye bir şey getireceğiz. Ne demek bu? Sen mevcut hükümeti bozuyorsan eğer, onun yerine nasıl bir kompozisyonla, ne hükümeti kurduğunu da göstermen lazım. Bunu gösteriyorsan, bozabilirsin, bunu gösteremiyorsan, hükümeti bozamazsın gibi bir kural getiriyoruz.

YÜZDE 10 BARAJ SEYŞELLER'DE VAR: Parlamenter sistem olan ülkelerde baraj var ama hiçbir yerde yüzde 10 baraj yok. Bir; Seyşeller de, bir Türkiye'de var. Bunu partiler arasında tartışmak lazım. Makul bir baraj yüzde 3 gibi bir şey belki olabilir.

YURT DIŞI SEÇİM ÇEVRESİ: Meclis'teki temsili daha güçlü nasıl yapabiliriz? Mesela bir zamanlar Türkiye Milletvekilliği önerisi vardı Anayasa Mahkemesi onu bozmuştu. Biz, yurt dışındaki yurttaşlarımız için yurt dışı seçim çevresi getireceğiz diyoruz. Yurt dışındaki insanlar oy kullanıyorlar ama temsilcisi yok. Türkiye'de temsil olayını daha renkli, daha güçlü kılacak düzenlemelere ihtiyaç var.

TÜRKİYE'YE DELİ GÖMLEĞİ GİYDİRDİ: Biz tabi Erdoğan ile oturup, bu aşamada bir anayasa yapmak gibi bir anlayışımız yok. Çünkü zaten Türkiye'deki sorunu yaratan Erdoğan, yani kendi şahsi projem, kişisel projem diye söylediği... Bir terzi dikim sistemi, bir deli gömleğini Türkiye'ye giydirdi.

'Orkestra şefine ihtiyacımız var'

Aradığımız şu; değişimi kim yapabilir? Devleti çok iyi tanıması, bilmesi lazım. Bir orkestrasyon ihtiyacı var. Bir orkestra şefine ihtiyaç var. Orada da bulunan kişinin, ihtiraslarından arınmış, nefsini, kendi partisini falan değil, Türkiye'yi düşünen bir konumda bulunması gerekiyor.

Halkın desteğini toparlayan geniş ittifaklarla büyük bir siyasi destek yaratmak lazım. Bizim Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması diğer genel başkanların arka planda olması anlamına gelmiyor. Onlar da Türkiye'nin yönetiminde en etkin şekilde bu uzlaşmanın oluşmasında ve işlemesinde orta yerde bulunacaklar. Halkın farklı görüşlerinin Türkiye'nin çoğulculuğunun yönetime yansıtılmasının bir garantisi bizim Genel Başkanımızın bu uzlaşmacı, kucaklayıcı, kişiliği, performansı ve şimdiye kadar inşa ettiği bu doğrultu.

Adım adım yol haritası

Anayasa yapmak çok geniş bir uzlaşmayla olmalı. Toplumun bir kesiminin dışlanmasıyla anayasa yapılmaz. Ama 'Anayasa Mahkemesi'ni kapatacağım ben' diyen birileri ile anayasayı nasıl yapabilirsiniz ki? Bizim yol haritamız net. Yapılacak seçimlere kadar muhalefet partileri arasında anayasa ve parlamenter sistem üzerine oydaşmayı derinleştirmek, etkileşimi arttırmak, seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanmak, Meclis'teki çoğunluğu kazanmak ve arkasından bütün partilerin eşit şekilde temsil edildiği bir uzlaşma komisyonu yoluyla anayasa yapmak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'de MYK gündemi yoğun
24 Mayıs 2021 08:34		 Dünya oyun bağımlısı oldu
24 Mayıs 2021 07:20
Siyasilerin ziyaretlerinde provokasyon tehlikesi
24 Mayıs 2021 07:05		 AK Parti 27 Mayıs'ı yerinde anacak: Erdoğan Demokrasi Adası'nda olacak
24 Mayıs 2021 06:15
24 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
24 Mayıs 2021 00:02		 Iğdır Emniyeti'nden 'orantısız güç' iddialarına ilişkin açıklama
23 Mayıs 2021 23:06
İmamoğlu'na tepki: Tenis kortuna var hastane yoluna yok!
23 Mayıs 2021 20:59		 Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt
23 Mayıs 2021 20:09
Vaka sayısı 8 binin altına düştü
23 Mayıs 2021 20:00		 Bakan Akar, ihraç edilen MİLGEM korvetini inceledi
23 Mayıs 2021 18:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:27 - Balıkesir ve 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı09:25 - ODTÜ kütüphanesindeki tacize dava09:24 - Aşı değil ama korona kısırlığa sebep olabilir09:23 - Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti09:22 - Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı09:21 - Bu nikahta katılım sınırı yok
09:18 - Belediyenin parasıyla romantik jest09:14 - Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle09:08 - Edirne'de 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı08:50 - Hacamat kazası hastanede son buldu08:44 - Kırklareli'nde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı08:36 - Bursa'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü gazetecilere saldırmaya çalıştı
08:34 - AK Parti'de MYK gündemi yoğun08:31 - Tarımın kurtuluşu dijital çiftçilikte08:27 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu08:26 - Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor08:23 - Ev sahibi incelemeden kurtulacak
08:18 - Çocuk parkları zehirsiz olsun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Kadın öğretmene kadın komşularından dayak
Kamudaki işçi erken emeklilik istemiyor
Sınırsız termal keyfi, 4 gün kal 3 gün öde
Disiplin cezası verilmesine dayanak Kanun maddesi iptal olursa nasıl bir işlem yapılır?
Hacamat kazası hastanede son buldu
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mam-t mini akıllı mühimmat 1
dünyadaki aktif yanardağlar 1
pazar konseri 1
Musab Turan 2
deterjan pintisi 1
bebeğini restorandaki bir müşteriye bırakan çocuk 1
mahlepli kurabiye 2
biz polis miyiz 1
kauçuk 1
the 100 3
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam