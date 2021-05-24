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Yerli ve milli imkanlarla isoquercetin üretiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Teknopol İstanbul) quercetin molekülünden yaklaşık 5 kat daha fazla gelişmiş biyoemilim ve yaklaşık 18 kat daha fazla biyoyararlanıma sahip, isoquercetin üretimine başladı.
 24 Mayıs 2021 08:16
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Yerli ve milli imkanlarla isoquercetin üretiliyor

Tarım Bakanlığı tarafından İsoquercetin Complex ruhsatlandırılarak gıda takviyesi olarak üretilmeye başlanan ürünün içeriğinde İsoquercetin'in yanı sıra C Vitamini, Çinko, Vitamin B2, Vitamin K2 ve Vitamin D3'de yer alıyor.

Gelişmiş molekül

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "İsoquercetin, quercetinin 5 kat daha fazla gelişmiş ve yaklaşık 18 kat daha fazla biyoyararlanım kazandırılmış formudur. Quercetin molekülüne laboratuvar ortamında glikoz kısımları (yan zincir) eklenmek suretiyle üretilen isoquercetin aktif ve hızlı bir şekilde emildiği için 15 dakikada maksimum plazma seviyelerine ulaşır" dedi.

Quercetin molekülünün 2003 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenli kabul edildiğini belirten Doç. Dr. Savaşçı, molekülün Japonya'da gıda katkı maddesi olarak kullanım yetkisine sahip olduğunu ve birçok üründe antioksidan olarak kullanıldığını söyledi. Doç Dr. Savaşçı, molekülle ilgili şu bilgileri verdi: "Quercetin, en popüler flavonoid takviyeleri arasındadır. Nöroprotektif, kardiyoprotektif, kemopreventif, antioksidan, antiinflamatuar,antiviral ve anti-alerjik özelliklere sahiptir. Pek çok klinik çalışmada alerjik astım, saç dökülmesi, romatoid artrit, prostatit, ürik asit ve pek çok kanser türlerine karşı etkinliği gösterilmiştir.

Quercetin doğada görülen baskın form değildir ve biyoyararlanımı zayıftır. Pek çok bilimsel çalışmada ise isoquercetinin biyoemiliminin 5 kat, biyoyararlamının da 18 kata kadar çıkabildiği gösterilmiştir. Çok sayıda klinik çalışmada ve yüzlerce bilimsel yayında quercetinin hem yüksek riskli popülasyonlarda korunma hem de Remdesivir veya konvalesan plazma gibi farmakolojik ajanlara yardımcı olarak COVID-19 hastalarının tedavisi için kullanımına ilişkin mevcut kanıtlar sunuldu. SARS-CoV-2 ve diğer koronavirüslerin hücreye girişini ve çoğalmasını durdurduğu, pıhtılaşma ve aşırı immün yanıtı dengelediği kanıtlandı. İsoquercetin formunun ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olması sevindirici bir gelişme çünkü bu molekül dünyada az sayıda merkezde üretilebilmektedir. Kanada'da isoquercetinin COVID-19'a karşı klinik denemelerinin birinci fazı başarıyla tamamlandı. İkinci faz çalışmaları da Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Çalışmada Covid-19'dan korunma ve COVID-19 ile enfekte olmuş katılımcıların hastaneye yatışlarını önlemek ve tedavi etmek için isoquercetin molekülü kullanılıyor. Ben de BioNTech aşısı olduğum halde özellikle varyantlardan etkilenmemek için quercetin desteği kullanıyorum."
DHA
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