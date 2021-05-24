Çocuk parkları zehirsiz olsun

Milliyet'in haberine göre: İtalya'da yapılan araştırmada çocuk oyun alanlarının yüzde 45'inde pestisit kalıntısının tespit edilmesi Buğday Derneği'ni harekete geçirdi. Türkiye'deki kentlerin yeşil alanlarında tarım zehirleri pestisitlerin kullanılmaması için Avrupa Birliği destekli "Zehirsiz Kentler Projesi" başlatan dernek, yerel yönetimlerin zehirsiz alternatif uygulamalar kullanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında belediyelerle anket çalışması ve analiz yapılacak. Uzmanlar tarafından yerel yönetimlere zehirsiz ve alternatif uygulamalar konusunda bilgi verilecek, alternatif uygulamaları içeren materyaller sunulacak. Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, pestisitlerin yalnızca tarlada ve gıdada karşımıza çıkmadığını, sivrisinek mücadelesi esnasında sokakta, okulda, parkta ve evlerimizde dahi bu pestisitlere maruz kaldığımızı belirtti.

Hormonları bozuyorlar

İtalya'nın Güney Tirol eyaletinde yapılan bir araştırmanın ayrıntılarını anlatan Buğday Derneği İletişim Koordinatörü Turgay Özçelik de, "Araştırma için çocukların en çok oyun oynadıkları dönemlerde 19 çocuk parkı, dört okul bahçesi ve bir pazar yerinden 96 farklı çim örneği alındı ve incelendi. Toplanan numunelerde 32 farklı tarım zehiri bulundu. Bu zehirlerin yüzde 76'sı hormonal sistem bozucu pestisitler. Hormonal sistem bozucu pestisitler, doğal hormonların fonksiyonlarını taklit etme ya da hormon üretimi süreçlerini baskılama/uyarma yoluyla enerji metabolizmasında bozulmalar, mental bozukluklar, kanser, cinsiyet gelişimi bozuklukları, cinsiyetsiz doğumlar, doğum anomalileri, sperm sayılarında azalmalar gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Özellikle çocuklar, hormonal sistem bozucu pestisitlerden daha fazla etkileniyor" dedi. Zehirsiz Kentlere Doğru Proje Danışmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba da "Biyolojik mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmaya çalışan belediyelerimizin sayıları artıyor" diye konuştu.