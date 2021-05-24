1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ev sahibi incelemeden kurtulacak

Yasa teklifine göre ev sahiplerine yönelik matrah alt sınırı 2016 yılı için 9 bin 400 lira, 2017 yılı için 9 bin 960 lira, 2018 yılı için 10 bin 580, 2019 yılı için 11 bin 240 lira ve 2020 yılı için de 12 bin 740 liradan az olamayacak.
 24 Mayıs 2021 08:23
+Aa- Yazdır
Ev sahibi incelemeden kurtulacak

Meclis'e sunulan yapılandırma paketiyle ev sahipleri de matrah artırımına gidebilecek. Yasa teklifinde geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar belli bir sınırın altında kalmamak şartıyla matrah artırımı yapabilecekler ve böylece vergi denetiminden kurtulacaklar. Alt sınır 2016 yılı için 9 bin 400 lira, 2017 yılı için 9 bin 960 lira, 2018 yılı için 10 bin 580, 2019 yılı için 11 bin 240 lira ve 2020 yılı için de 12 bin 740 liradan az olamayacak. Matrah artıranlar ilgili yılın istisna tutarını kullanamayacak.

GELİR VERGİSİNDE SINIR NE OLACAK?

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre: Yeni pakete göre Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016 takvim yılı için yüzde 30, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 20 oranından az olmamak üzere artırabilecekler. Matrah artıranlara artırımda bulundukları yıl için vergi incelemesi yapılmayacak. Yasa teklifi gelir, kurumlar, KDV, kira geliri elde eden mükelleflerin matrah artırımı yaparken belli bir miktarın da altında kalamayacağına ilişkin sınırı belirliyor. Gelir vergisi mükellefi olup işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2016 yılı için 31 bin 900 liradan, 2017 yılı için 33 bin 200 liradan, 2018 yılı için 35 bin 250 liradan 2019 yılı için 37 bin 500 liradan, 2020 yılı için de 42 bin 500 liradan az olamayacak. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için 2016 yılı için 47 bin liradan, 2017 yılı için 49 bin 800 lirasından, 2018 yılı için 52 bin 900 liradan, 2019 yılı için 56 bin 200 liradan, 2020 yılı için de 63 bin 700 liradan az olamayacak.

KURUMLAR VERGİSİ İÇİN SINIR

Kurumlar Vergisi için ise matrah artırımı yapacak olanlar 2016 yılı için 94 bin liradan, 2017 yılı için 99 bin 600 liradan, 2018 yılı için 105 bin 800 liradan, 2019 yılı için 112 bin 400 liradan, 2020 yılı için 127 bin 500 liradan az olamayacak.

YÜZDE 20 VERGİ ÖDENECEK

Matrahlarını artıranlar yüzde 20 oranında vergi ödeyecekler. Ancak Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olanlar yüzde 15 oranında vergilendirilecek. Yani uyumlu mükellefse vergisi 5 puan daha düşük olacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Matrah artırımından, terör suçundan hüküm giyenler ve haklarında terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri yahut Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında incelenmesi ve araştırılması talep edilenler de yararlanamayacak.

EV SAHİPLERİ NE KADAR ÖDEYECEK?

Meclis'e sunulan paket çıktıktan sonra hiç kira beyannamesi vermemiş olan ev sahipleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için beyanname verebilecekler. Ancak bu haktan sadece geliri kira olanlar yararlanabilecek. 2016 yılı için yine yasada sınır belirleniyor, beyan 9 bin 400 liranın altında olamayacak. Beyan ettiği gelirin de yüzde 20'si ödenmek zorunda. 2016 yılı için bin 880 lira ödeme yapılacak. 2017 yılı için en az 9 bin 960 lira beyan edilecek ve bin 992 lira vergi ödeyecek. 2018 yılı sınırı olan 10 bin 580 lira için 2 bin 116 lira, 2019 yılı için 2 bin 248 lira ve 2020 yılı için de 2 bin 548 lira vergi ödenecek. Böylece herhangi bir inceleme yapıldığında ceza ile karşı karşıya kalmayacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeşme'de konut ve arsa fiyatları 2.5 kat arttı
23 Mayıs 2021 17:22		 Konut Fiyat Endeksi, martta üç büyükşehirde de arttı
21 Mayıs 2021 15:14
Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi 100 bin kişiye iş olacak
20 Mayıs 2021 09:07		 Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 3 ayda yüzde 131,8 arttı
18 Mayıs 2021 10:46
Emlak vergisi ödemeleri için son iki hafta
17 Mayıs 2021 10:17		 Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu
16 Mayıs 2021 11:30
Konut satışları bir önceki aya göre azaldı
15 Mayıs 2021 11:20		 Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
15 Mayıs 2021 08:42
İstanbul'da 118 bin 500 konut dönüşecek
13 Mayıs 2021 08:38		 'Yüksek faiz ve döviz kuru konut satışlarını sınırlandırıyor'
12 Mayıs 2021 17:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:27 - Balıkesir ve 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı09:25 - ODTÜ kütüphanesindeki tacize dava09:24 - Aşı değil ama korona kısırlığa sebep olabilir09:23 - Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti09:22 - Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı09:21 - Bu nikahta katılım sınırı yok
09:18 - Belediyenin parasıyla romantik jest09:14 - Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle09:08 - Edirne'de 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı08:50 - Hacamat kazası hastanede son buldu08:44 - Kırklareli'nde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı08:36 - Bursa'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü gazetecilere saldırmaya çalıştı
08:34 - AK Parti'de MYK gündemi yoğun08:31 - Tarımın kurtuluşu dijital çiftçilikte08:27 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu08:26 - Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor08:23 - Ev sahibi incelemeden kurtulacak
08:18 - Çocuk parkları zehirsiz olsun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Kadın öğretmene kadın komşularından dayak
Kamudaki işçi erken emeklilik istemiyor
Sınırsız termal keyfi, 4 gün kal 3 gün öde
Disiplin cezası verilmesine dayanak Kanun maddesi iptal olursa nasıl bir işlem yapılır?
Hacamat kazası hastanede son buldu
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çıkış belgesi 1
hisar U uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma füze sistemi 2
Ezilmiş ve aşağılanmışlar 1
som seyir füzesi 1
mam-t mini akıllı mühimmat 1
atmaca gemisavar füzesi 1
tropik bitkiler 1
mukaveme 3
meyve sineği 1
Huzur veren şeyler 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam