AK Parti'de MYK gündemi yoğun
|24 Mayıs 2021 08:34
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 23 gün aradan sonra çarşamba günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda AK Parti'nin seçim kanunu çalışmasından yeni anayasa hazırlığından, güncel siyasi ve ekonomik konular masaya yatırılacak.
AK Parti'nin son MYK toplantısı 3 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Çarşamba günü yapılacak MYK toplantısında kritik gündem maddeleri ele alınacak. Bu kapsamda toplantıda, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonun tamamladığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası çalışması, MYK üyelerine sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından çalışma önce MHP'ye ardından muhalefete götürülecek. AK Parti'nin çalışmasında barajın yüzde 7'ye düşürülmesi, seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağıtımında önce partilerin daha sonra ittifakın oylarının hesaplanması, milletvekillerinin partilerinden istifa ederek bir başka partiye katılmaları halinde Meclis komisyonlarındaki üye sayılarının değişmemesi gibi düzenlemelerin bulunduğu ifade ediliyor.
AK Parti MYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmaları son aşamada bulunan yeni anayasa teklifinin de gündemde olduğu belirtiliyor. Yarın Meclis'te yapılacak AK Parti grup yönetim toplantısında da yeni anayasa ve diğer yasalar ele alınacak.
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