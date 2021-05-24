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Bursa'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü gazetecilere saldırmaya çalıştı
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü yakalandı.
|24 Mayıs 2021 08:36
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Ekipler, durumundan şüphelendikleri 16 JA 300 plakalı otomobili Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü ile ekipler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.
Stadyum Caddesi'nde hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü otomobiliyle öndeki araca çarptı.
Kazanın ardından gözaltına alınan ve isminin Oğuzhan S. olduğu öğrenilen sürücünün, ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan alkol muayenesinde Oğuzhan S'nin 0,74 promil alkollü olduğu belirlendi.
Öte yandan aracın içerisinde polis ekiplerince boş içki şişeleri bulundu.
Oğuzhan S, gözaltı işlemi sırasında görüntü alan gazetecilere hakaret ederek saldırı girişiminde bulundu.
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