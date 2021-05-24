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Hacamat kazası hastanede son buldu

Şanlıurfa'da basur hastası olan bir kişinin iddiaya göre tedavi için hacamat yaptırırken yağlı çay bardağı anüs bölgesine kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı
 24 Mayıs 2021 08:50
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Hacamat kazası hastanede son buldu

Geçen cuma günü ismi açıklanmayan bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde çay bardağı görüldü. Bu kişi genel cerrahi servisinde ameliyata alındı.

Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta doktorlara, uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek, ameliyattan dolayı teşekkür etti.
DHA
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