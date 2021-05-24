Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı
|24 Mayıs 2021 09:22
|+Aa- Yazdır
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de futbolcular, statta şampiyonluğu kutlarken takımın 16 golüne imza atan Burak Yılmaz, göz yaşlarına engel olamadı. Cep telefonu ile annesini arayan Burak, "Anne şampiyon olduk, bak hocam burada, babam nerede" derken sevinç göz yaşı döktü.
Burak daha sonra Yusuf, Zeki ve Mustafa Kapı'ya sarıldı.
Lille futbolcuları, Angers karşılaşmasının sona ermesiyle 10 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrasında büyük coşku yaşadı.
Oyuncular, sahaya akın ederek tezahüratlarda bulundu, birbirlerini kucaklayarak şampiyonluğu kutladı. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik dev Türk bayrağıyla sevinç gösterilerinde bulundu.
Takım arkadaşları tarafından havaya kaldırılan Yusuf Yazıcı, kollarıyla "Y" işareti yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı
23 Mayıs 2021 11:30
|Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum
21 Mayıs 2021 16:35
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti
20 Mayıs 2021 15:44
|Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan adayı
20 Mayıs 2021 15:31
|Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
19 Mayıs 2021 18:55
|Milli Takım'ın şarkısı hazır
19 Mayıs 2021 09:53
|Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazandı
18 Mayıs 2021 22:39
|Beşiktaş transfere hızlı başladı
18 Mayıs 2021 15:17
|Beşiktaş borsa liginde de şampiyon
17 Mayıs 2021 23:26
|Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek
17 Mayıs 2021 14:12