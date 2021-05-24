Edirne'de 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
|24 Mayıs 2021 09:08
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Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'dan Edirne'ye gelen bir minibüsü takibe aldı.
Polisin takip ettiğinin farkına varan şüpheliler, araçtan inerek kent merkezinde bir mahalledeki eve saklandı.
Şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 8 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.
Şüphelilerin "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi.
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