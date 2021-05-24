Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti
|24 Mayıs 2021 09:23
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Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve ailesi, Sarıyer'de oturdukları sitede komşu köpeğinin saldırısına uğradı. Sonrasında yaşananlar nedeniyle saldırı, mahkemeye taşındı.
HAKARETLER YAĞDIRDI
Olay, geçen 4 Ocak'ta Ortanca Konakları'nda bulunan sitedeki havuz kenarında gerçekleşti. Pekcanıtez ailesi, komşularının köpeği tarafından saldırıya uğradı.
ÖZÜR DİLEMEDİ
Ünlü hukukçu, "Sen kötü bir ruhsun. Benim çalışanlarıma verdiğim para sizin maaşınızdan fazladır" diyen komşusundan beklediği özür gelmeyince 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Prof. Pekcanıtez, kişilik haklarını ihlal eden bu saldırıdan son derece etkilendiğini, tansiyonunun yükseldiğini, bir süre işini ve görevlerini yapamayacak hale geldiğini bildirdi.
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