1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ODTÜ kütüphanesindeki tacize dava

ODTÜ kütüphanesinde yarı zamanlı çalışan D.K ve M.Y, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D.'nin tacizine uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davut D.'ye 'Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
 24 Mayıs 2021 09:25
+Aa- Yazdır
ODTÜ kütüphanesindeki tacize dava

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kütüphanesine ders çalışmaya giden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D. 2018'de iddiaya göre, ODTÜ kütüphanesinde yarı zamanlı çalışan D.K ve M.Y'ye tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine Davut D., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına Davut D., "Olay tarihinde ODTÜ'de doktora eğitimi alıyordum. Bu nedenle ders çalışmak için sık sık kütüphaneyi kullanıyordum. 11 Ocak 2019 günü kütüphaneye gittiğimde kimseyle muhatap olmadım. İşim bittikten sonra aracıma binmek için otoparka indiğimde yanıma gelen güvenlik görevlisi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'BUNDAN SONRA BURAYA GELİP SENİ İZLERİM DEDİ'

Mahkemede mağdur kadın D.K, Davut D.'nin bir şeyler içmeyi teklif ettiğini kabul etmemesi üzerine ellerini tuttuğunu kaydederek, "Kasım 2018'de Davut D. tuvaletin yerini sordu, ancak gitmedi. 'Kitapları raflara nasıl diziyorsun, bana da öğretir misin?', 'Yalnız mı yaşıyorsun?' şeklinde sorular sordu. Daha sonra 'Seni bekleyeyim dışarıda bir şeyler içelim' dedi.

Kabul etmedim. Bunun üzerine ellerimi tutup, 'Ellerin ne kadar güzel, sıcacık. Bundan sonra buraya gelip seni izlerim' diyerek kütüphaneden ayrıldı. Ben hemen güvenlikten yardım istedim ama tüm araştırmalarımıza rağmen kim olduğunu bulamadık. Daha sonra arkadaşım M.Y. de tacize uğradı. Aynı kişi olduğunu öğrenince birlikte şikayetçi olduk. Davut D.'nin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'KORKUYA KAPILARAK BAĞIRDIM O DA KAÇTI'

Mağdur olan diğer kadın M.Y ise, mahkemede kendisine de tacizde bulunduğunu söyleyerek, "Arkadaşım D.K. tacize uğradığında bana anlatmıştı. Güvenlik kameralarından baktığım için bu kişinin aynı kişi olduğunu anladım. O yüzden bir erkek arkadaşı göstererek, 'Görevli arkadaş size yardımcı olsun' dedim. Bir kolunun dirseğini rafa koydu, ayağını da çapraz şekilde uzattı.

Hareket etmemi engelleyerek, 'Siz neden yardımcı olmuyorsunuz, burada çalışmıyor musunuz?' diyerek ayağı ile dizime dokundu. Korkuya kapılarak 'Sapık var' diye bağırdım ve itekledim. Bunun üzerine kaçarak uzaklaştı. Aynı kişiyi 11 Ocak 2019'da kütüphanede görünce şikayetçi oldum. Cezalandırılmasını istiyorum" diye ifadelerini kullandı.

Dilhan Dumanoğlu
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Karagül'ün ömrü Üniversitesinin çalışmasıyla uzayacak
23 Mayıs 2021 15:43		 Malatyalı öğrenci geliştirdiği projeyle Amerika'da birincilik kazandı
22 Mayıs 2021 11:00
YÖK, uluslararası soykırım ve insanlık suçlarını araştırmak üzere enstitü kuruyor
22 Mayıs 2021 10:29		 Üniversitede yeni program: Geleceğin adli bilimcileri yetişecek
19 Mayıs 2021 17:18
YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
19 Mayıs 2021 10:21		 Üniversite rektörleri, Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
18 Mayıs 2021 13:53
TÜBA'nın yayımladığı 5 eser daha 'Türk-İslam Bilim Kültür Mirası'na kazandırıldı
18 Mayıs 2021 11:30		 Prof. Dr. Saraçoğlu: Anadolu'nun yerel tohumları çok kıymetli
16 Mayıs 2021 15:36
5 üniversite bitiren doktor herkese örnek oluyor
14 Mayıs 2021 19:54		 Dünyada Türkçe öğrenmeye ilgi arttı
10 Mayıs 2021 19:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:08 - Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim13:05 - Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi13:02 - Uber, o illerde aşı olacakları ücretsiz taşıyacak13:00 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:55 - DSÖ, Dünya'da salgından hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı
12:53 - '2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a çıkaracağız'12:49 - TBB'den İkizdere'de yapılacak taş ocağına ilişkin rapor12:47 - Kapıkule'den girişlerde PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak12:45 - '65 yaş üstü yolcuların seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yok'12:44 - Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak12:40 - Usulsüz müfettiş ataması yargıdan döndü
12:26 - Türk bayraklarını çöpten çıkarıp balkonuna astı12:25 - Aile Bakanı: 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 277 milyon TL ödeme yapılacak12:19 - Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar12:15 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:04 - AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hacamat kazası hastanede son buldu
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Genç kaymakam kalbine yenildi
Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi
İller Bankası 365 personel alacak
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar
AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamala haris 1
baş ağrısı 1
Tersi ve Yüzü 1
en çok izlenen kanallar 1
hafıza 1
ferdinand 1
fular 1
som seyir füzesi 1
iş güvenliği 1
benzinlikte karısını döven adam 2
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam