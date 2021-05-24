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İller Bankası 365 personel alacak

İller Bankası Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker ve Yönetim Personeli olmak üzere toplamda 365 personel almak için ilana çıktı.
 24 Mayıs 2021 09:33
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İller Bankası 365 personel alacak

İller Bankası, 90 inşaat, 35 makine, 18 elektrik, elektrik elektronik, 30 çevre, 20 harita, 17 jeoloji, 4 jeofizik, 10 bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, 1 endüstri, 1 işletme mühendisi, 19 inşaat, 14 harita, 1 makine, 1 elektrik teknikeri, 5 peyzaj mimarı, 14 mimar, 1 iç mimar, 69 şehir plancısı, 10 yönetim personeli, 19 avukat olmak üzere toplamda 365 personel alacak.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 24 Mayıs ila 11 Haziran tarihleri arasında www.ilbank.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Sınav Ankara'da yapılacak, tarih daha sonra ilan edilecek.

İlana dair tüm detaylar için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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