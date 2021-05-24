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'Tez yazım bürolarına' da destek karmaşa yarattı

YÖK'ün para karşılığında tez yazılan yerler hakkında yapılmış suç duyurusuna karşın bu büroların da esnafa yapılacak hibe desteğinden faydalanabilecek olmasına TÜMOD Genel Sekreteri Karaman tepki gösterdi.
 24 Mayıs 2021 09:41
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'Tez yazım bürolarına' da destek karmaşa yarattı

Covid-19 salgını nedeniyle 5 bin lira hibe desteği verilecek işkolları arasında, "tez yazım büroları" da yer aldı. Ancak, para karşılığı tez yazan ve "tez yazım bürosu" adı altında faaliyet gösteren yerlerin bulunması nedeniyle karar tepki çekti. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "tez yazım bürosu" adı altında faaliyet gösteren ve para karşılığı tez yazan yerler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anımsatan Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Sekreteri Suay Karaman, "Bilinçli olarak yolsuzluğa prim verme var. Büyük tezat. Hükümetin ne kadar ehliyetsiz iş yaptığının kanıtı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salgından zarar gören esnafa, bir defaya mahsus 3 bin lira ve 5 bin lira destek vereceklerini açıklamıştı. Başvuruları yarın başlayacak destek ödemeleri kapsamında yer alan işkolları açıklandı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ve 5 bin lira hibe verileceği belirtilen sektörler arasında "tez vb. yazım büroları"nın yer alması dikkat çekti. Akademik etik açısından sıkça tartışma konusu olan para karşılığı tez yazan yerlerin bir kısmı, "tez yazım bürosu" ve "tez danışmanlığı" adı altında faaliyet gösteriyor. Bu yerlerde lisans tezleri, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri, bu yerlerin çalışanları tarafından baştan sona hazırlanıyor. Sayfa başı 15 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarda yazılan tezler, doktora için 30 bin liraya kadar ulaşabiliyor. YÖK, bu gibi faaliyetlerin artması üzerine 13 Ocak'ta "nitelikli dolandırıcılık" ve "suça yardım" suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

'OLACAK İŞ DEĞİL'

Karaman, tez yazım bürolarının faaliyetlerine işaret ederek "Bilgisayarlar yaygın değilken bu bürolar vardı. Elle yazılan evraklar götürülür, onlar bilgisayar ile yazıya geçirirdi. Ancak daha sonra bu iş, para karşılığı tez yazdırmaya döndü ve bu büyük sahtekarlık ortaya çıktı" dedi. Karaman, "Akademik hayat ve dersler, uzaktan da olsa devam ediyor ve tezler yazılıyor. Dolayısıyla iş kaybı yok. İş kaybı restoranlarda, pastanelerde, kafelerde, kuaförlerde var. Onlar kapalı" diye konuştu. Sektörün destek kapsamına alınmasında "bilinçli olarak yolsuzluğa prim verme olduğunu" kaydeden Karaman, "Yanlışın büyüğü, YÖK suç duyurusunda bulunuyor, bakanlık para aktarıyor. Büyük tezat. Nereden bakarsanız bakın, sıkıntı yaratır. Olacak iş değil. Hükümetin ne kadar ehliyetsiz ve birbirinden kopuk iş yaptığının kanıtı" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hibe desteğinin intihalci tez yazarlığıyla ilgisi olmadığı, elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi ve ciltlenmesi ile ilgili olduğu kaydedildi. Ancak, para karşılığı tez yazan bazı yerlerin "tez yazım bürosu" adı altında faaliyet gösterdiği ve yardımlardan faydalabileceğine yönelik eleştirilere ilişkin ise yorum yapılmadı.
Cumhuriyet
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