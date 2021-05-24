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MHP kumpasının yargıcı ankesörden çıktı

MHP içindeki muhaliflerin 2016'da olağanüstü kongreyi toplamasına ilişkin yerel mahkeme kararını onayan eski Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Üyesi Oktay Acu hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında 15 yıla kadar hapis istendi
 24 Mayıs 2021 09:43
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MHP kumpasının yargıcı ankesörden çıktı

MHP'li muhaliflerin 2016'da olağanüstü kongreyi toplamasına ilişkin yerel mahkeme kararını onayan eski Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Üyesi Oktay Acu, ankesör soruşturmasından da çıktı. Acu'nun örgüt ağabeyleriyle irtibat kurduğu ve hatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda (DDK) öğrenci olan oğlu Ahmet Acu'nun örgüt tarafından orduya sızdırılmaya çalışıldığı belirlendi. Ahmet Acu'ya 15 yıla kadar hapis istendi. Oktay Acu'ya yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DKK ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde askeri öğrencilik yapmış öğrencilere yönelik ardışık aralamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Acu'nun örgüt üyeleri ile ankesörlü hatlardan aramalar yaptığı tespit edildi. Oktay Acu'nun üzerine kayıtlı birkaç farklı hat olduğu bu hatların Ankara, İstanbul, İzmir ve Kahramanmaraş gibi illerden ankesörlü hatlardan arandığı, söz konusu hatlardan bir tanesinin oğlu Ahmet Acu'nun kullandığı belirlendi.

OĞLU DA ANKESÖRCÜ

Aynı zamanda Oktay Acu'nun da ankesörlü telefonlardan aranan isimlerden olduğu belirtildi. FETÖ'nün, Ahmet Acu'yu orduya sızdırmak istediği isimlerden olduğu belirlendi. Savcılık, mahrem abileriyle öğrencilik döneminde ardışık aramayla irtibata geçtiği ortaya çıkan Ahmet Acu'ya 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar veren Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, olağanüstü kurultay talebini bir parti içinde darbe girişimi olarak değerlendirmişti.

Dilhan Dumanoğlu

Sabah
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