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Çok yumuşak yatak ve yastık boyun düzleşmesine neden olabiliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Sena Tolu:- "Yatak omurgayı düz bir hat üzerinde hizalayarak desteklemeli. Yastık ise hem yan hem de sırt üstü yatma halinde boynu düz bir hatta ve baş yüksekte kalmayacak şekilde, baş ve boyun kıvrımını desteklemelidir bu nedenle aşırı yüksek ya da alçak yastık kullanmayın"-
 24 Mayıs 2021 09:48
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Çok yumuşak yatak ve yastık boyun düzleşmesine neden olabiliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Sena Tolu, çok yumuşak bir yatak ve yastığın boyun düzleşmesine neden olabileceğini belirterek, "Yatak omurgayı düz bir hat üzerinde hizalayarak desteklemeli. Yastık ise hem yan hem de sırt üstü yatma halinde boynu düz bir hatta ve baş yüksekte kalmayacak şekilde, baş ve boyun kıvrımını desteklemelidir bu nedenle aşırı yüksek ya da alçak yastık kullanmayın." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sena Tolu, boyun düzleşmesi belirtileri ve tedavisine ilişkin uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Sena Tolu, baş önde, omuzlar düşük ve kambur şekilde duruş zamanla boyun düzleşmesine yani boyunun kendine özgü "C" şeklinde olan kıvrımının kaybına neden olduğunu belirterek, "Boyun hareketlerinde ağrı ve kısıtlılık, ellerde uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük hissiniz oluyorsa, boyun ağrınızın nedeninin belirlenmesi gerekiyor." uyarısını yaptı.

- "Boyun ağrıları ve boyun düzleşmesi özellikle Kovid-19 salgınında artış gösterdi"

Tolu, uzun süren telefon ve bilgisayar kullanımı nedeniyle boyun ağrıları ve boyun düzleşmesinin özellikle Kovid-19 salgınında artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Salgında günlük egzersizlerini yapmayan, hareketsiz bir yaşam tarzını sürdürenlerde boyun düzleşmesi riski artmıştır. Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler nedeniyle, boyunda ağrı şikayetiyle gelen hasta sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz. Başınızın gövdenize göre önde durduğunu ya da boyun kıvrımınızın kaybolduğunu düşünüyorsanız tedaviniz için vakit kaybetmeden bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine başvurmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.

Boyun ağrısının her zaman boyun fıtığından kaynaklanmadığını aktaran Tolu, boyun düzleşmesinin boyun kaslarının spazmına neden olarak boyun ağrısına neden olduğunu, ağrının özellikle başın arkasına, omuz ve sırta doğru yayıldığını ve kişide devamlı gerginlik hissine neden olduğunu bildirdi.

- Sıcak uygulama, masaj ve fizik tedavi uygulamaları kasların gevşemesini sağlıyor

Tolu, boyun düzleşmesinin en etkin tedavisinin ergonomi kurallarına uygun düzenlenmiş bir ortamda çalışmak ve düzenli egzersiz yapmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca sıcak uygulama, masaj ve fizik tedavi uygulamaları kasları gevşeterek, kişide rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Özellikle bilgisayar ve masa başında çalışıyorsanız 30 dakikada bir pozisyon değiştirin. Boynunuzu devamlı öne eğik veya aynı pozisyonda sabit tutmayın. Otururken sırtınızı düz tutun ve arkanıza yaslanın. Ağır eşyaları kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Taşıyacağınız yükleri eşit olarak her iki elinize paylaştırın."

- "Uzun süre televizyon izleyerek koltukta uyuyakalmak da boyun ağrısına neden olabiliyor"

Doç. Dr. Tolu, çok yumuşak bir yatak ve yastığın boyun düzleşmesine neden olabileceğini aktararak, "Yatak omurgayı düz bir hat üzerinde hizalayarak desteklemeli. Yastık ise hem yan hem de sırt üstü yatma halinde boynu düz bir hatta ve baş yüksekte kalmayacak şekilde, baş ve boyun kıvrımını desteklemelidir bu nedenle aşırı yüksek ya da alçak yastık kullanmayın." ifadelerini kullandı.

Uzun süre televizyon izleyerek koltukta uyuyakalmanın da boyun ağrısına neden olabileceğini vurgulayan Tolu, "Gerekirse boyun kıvrımınıza uyan boyun yastığı ile boynunuzu destekleyin. Yatak ve yastığınız dışında, koltuk kenarında boynunuz düşercesine uyuya kalmayın." tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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