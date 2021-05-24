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Esenyurt'ta alışveriş yapan kadının cebindeki telefonu böyle çaldı
Esenyurt'ta, markette alışveriş yapan kadının cebinden telefonunun müşteri gibi giren kişi tarafından çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
|24 Mayıs 2021 10:05
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Olay, Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan markette yaşandı. Çocuğuyla beraber markete gelen bir kadın, alışverişini tamamladıktan sonra kasaya geldiğinde cep telefonunun olmadığını fark etti. Durumu market yetkililerine bildiren kadın, işyeri çalışanları ile beraber güvenlik kamerasını inceledi.
Görüntüler izlendikten sonra müşteri gibi markete giren bir kişinin, kadının cebinden telefonunu çaldığı ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinde, reyonundaki sebzelere bakıyormuş gibi yapan şüphelinin, arkasındaki kadının cebinden telefonu bir anda çaldığı görülüyor.
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