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Rapor vermeyen aile hekimine meydan dayağı

Kadıköy'de Aile hekimliği yapan Rıdvan Tunç, hastasına rapor vermediği gerekçesiyle sokak ortasında kendisini bekleyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Olay yerine araçla gelerek uzun süre doktorun gelmesini bekleyen şüphelilerden biri doktoru tokat ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 24 Mayıs 2021 10:21
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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 08.30 sıralarında Kadıköy'de Suadiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık ocağında görev yapan Aile Hekimi Rıdvan Tunç geçtiğimiz aylarda kendisine gelerek rapor isteyen bir hastasına gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle rapor vermedi. Yaşanan olay sonrası arkadaşlarını da yanına alarak olay yerine gelen saldırgan şahıs, sokak içerisine geldikleri 34 DUZ 862 plakalı aracıyla adeta pusu kurup aile hekiminin gelmesini bekledi. Aileme hekiminin sokağa giriş yaptığı esnada şüphelilerden biri sokağa başına giderek ortalığı gözetlerken, saldırgan şüpheli ise doktoru köşede sıkıştırıp darp etmeye başladı. Meydana gelen olay sonrası şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, doktorun saldırgan şahıs tarafından darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Demek sen bana rapor yazmazsın öyle mi" diyerek darp etti

Konuyla ilgili konuşan Aile hekimi Rıdvan Tunç, "Olay geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde, evden sağlık ocağına gittiğim sırada meydana geldi. Beyaz kıyafetli, 1.90 boylarında bir adam önüme çıktı. Benim önümü kesmeye çalıştığını son anda fark ettim. Bir şey söylemeden beklemediğim bir anda beni darp etti. Ne olduğunu anlamadan, yumruklar saydıran şahıs " demek sen bana rapor yazmazsın öyle mi " diyerek darp etmeye devam etti.

"Sağlık merkezine gittiğim sırada yolda pusu kurmuşlar"

Kendisine planlı bir şekilde pusu kurulduğunu belirten Aile hekimi Rıdvan Tunç, "Güvenlik kameralarını incelediğimizde olayı 3 kişinin planlı bir şekilde gerçekleştiğini fark ettik. Şahıslar yarım saat önce gelerek beni beklemişler. Muhtemelen bir haftadır da beni takip ediyorlarmış. Şahıslar resmen pusu kurmuşlar. Şahıslardan birisi sokak başında benim işe gitmekte olduğumu haber ediyor. Diğer şahıs araçtan indikten sonra bana doğru yürüyerek, darp olayını gerçekleştiriyor. 3'üncü şahıs ise araç ile diğer ikisini alıyor" dedi.

"Ameliyat olma ihtimalim var"

Yaşanan olay sonrası Hastaneye giden Tunç, "Darp olayı gerçekleştikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Polis arkadaşlar ile Hastaneye geçtik. Burundan tomografi çekildi. Dudağımda da şişlikler vardı. Kulak burun Boğaz'da göründüm. Burun kemiğimi oturtmaya çalıştılar. Bir hafta sonra tekrar kontrol edilecek. Belki ameliyat olma durumumda var" şeklinde konuştu.

"Sokakta sürekli arkama bakıyorum"

Sağlık çalışanlarına yönelik sürekli saldırılar olduğunu söyleyen Aile hekimi Tunç, "Pandemi döneminde bile, darp olaylarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu tür olaylar bizim yıllardır, dile getirmeye çalıştığımız sorunlar. Sağlık çalışanlarına bu tarz şiddet olayları var. Artık bizim canımıza da tak etti. Bu kadar da olmaz dedirtiyor. Düşünün yarım saat önce gelerek, bana pusu kuruyorlar. Sokağa çıktığımda sürekli endişe var. Sürekli arkama bakıyorum. Acaba birisi takip ediyor mu. Yoksa yeniden karşıma çıkacak mı. Henüz olayı gerçekleştiren failler yakalanmadı. 3 kişiler ve hala birisi dahi yakalamadı" diye konuştu.

"Hiçbir hastamla tartışma yaşamadım"

Konuşmasının sonunda Aile hekimi Rıdvan Tunç, "Yaklaşık 3 aydır, böyle bir durum yaşanmadı. Hiç kimseyle aramda bir tartışma yaşanmadı. Bu nasıl oluyor anlayamıyorum. Hastalarım beni tanıyorlar, beni biliyorlar. Ben her zaman hastalara iyi niyetle yaklaşan bir hekimim. Onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim hatırladığım, benden rapor isteyen, benimle tartışan, kavgalı olan bir kimse olmadı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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