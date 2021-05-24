FETÖ şüphelisi eski 5 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava
|24 Mayıs 2021 10:43
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Savcılıkça, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz şüpheliler H.K, A.A, İ.Ö, S.K. ve T.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün "mahrem imamları" tarafından takip edildiklerine dair dijital verilerin bulunduğu aktarıldı.
Ankesör irtibatının FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu ve bunların şüphelilerin HTS kayıtlarına yansıdığı belirtilen iddianamede, "Zanlıların FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamlarınca' büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandıklarının tespit edildiği ve gizliliği sağlamak için örgütsel haberleşme amacıyla bu yöntemi kullandıkları dikkate alınarak üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadeleri kullanıldı.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 5 eski askerin, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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