1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastaneye gitmeye fırsat bulamadılar, çapa yaptıkları tarlada aşılandılar

Mobil aşı ekibinin, yoğun bahçe işleri nedeniyle hastaneye gidemediğini öğrenerek tarlada aşıladığı çiftçi aile, ayaklarına kadar giden bu hizmet karşısında duygusal anlar yaşadı- Dr. Kübranur Çukadar:- "Tüm yaşlı ve yatağa bağımlı olanlar ile özrü olan vatandaşlarımızın bizzat evine gidiyoruz. Herkesi aşılamaya çalışıyoruz çünkü bu Kovid-19'u ancak aşılamayla yenebiliriz"
 24 Mayıs 2021 11:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Erzincan'da ekim zamanı başladığı için yoğun mesai yapan çiftçi ailelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aşıları tarlada yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, hastaneye gitme fırsatı bulamayan kırsaldaki vatandaşların aşılanması için seferber oldu.

Bu kapsamda Uluköy köyünde tarlada çapa yapan 60 yaşındaki Vesile ve 70 yaşındaki Hüseyin Ayan çiftinin yanına giderek sohbet eden sağlık ekibi, çiftçi ailenin yoğun bahçe işleri nedeniyle hastaneye gidemediği için henüz aşılanmadığını öğrendi.

Sağlık ekiplerince tarlada aşılanan Ayan çifti, ayaklarına kadar gelen bu hizmet karşısında duygulu anlar yaşadı.

- "Kovid-19'u ancak aşılamayla yenebiliriz"

Mobil aşı ekibinde görevli Dr. Kübranur Çukadar, AA muhabirine, her an görevlerinin başında olduklarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Merkeze bağlı Uluköy'deyken çapa yapan iki vatandaşı gördüklerini ifade eden Çukadar, şöyle konuştu:

"Onaylarımızı aldıktan sonra aşılarını yaptık. Bu şekilde şu an 55 yaş üzerindeki herkese aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Tüm yaşlı ve yatağa bağımlı olanlar ile özrü olan vatandaşlarımızın bizzat evine gidiyoruz. Herkesi aşılamaya çalışıyoruz çünkü bu Kovid-19'u ancak aşılamayla yenebiliriz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. 1,5 senedir bu işin içerisindeyim ve gerçekten bunlara dikkat edilerek hasta olunmadığının en büyük kanıtlarından birisi de benim."

Aşısı yapılan Vesile Ayan ise kendilerini tarlada gören sağlık görevlilerinin yanlarına geldiğini anlatarak, "Aşımızı yaptılar, Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin çünkü her daim arkamızda. Arabamız yok, işimiz de çoktu. Çiftçi olduğumuz için iş nedeniyle aşı olmaya gidememiştik." diye konuştu.

- Tarlaya gelen aşı hizmeti duygulandırdı

Ayaklarına kadar gelen aşı hizmeti karşısında duygulanan Hüseyin Ayan da araçlarının olmadığını ve iş yoğunluğu nedeniyle aşı olmaya gidemediklerini belirtti.

Ekiplerin köyden geçerken yanlarına geldiğini söyleyen Ayan, "Gelip aşımızı tarlada yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah devlete zeval vermesin. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Devlet ayağımıza kadar geliyor, niye aşı olmayalım ki." ifadelerini kullandı.

Ayan, bu süreçte canla başla mesai yapan sağlık ekiplerine de teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'65 yaş üstü yolcuların seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yok'
24 Mayıs 2021 12:45		 Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak
24 Mayıs 2021 12:44
Türk bayraklarını çöpten çıkarıp balkonuna astı
24 Mayıs 2021 12:26		 Genç kaymakam kalbine yenildi
24 Mayıs 2021 11:31
Kovid-19'dan ölen babanın otomobili Türk Kızılaya bağışlandı
24 Mayıs 2021 11:16		 Hacamat kazası hastanede son buldu
24 Mayıs 2021 10:02
Toplumda Kadir Şeker sendromu! Şiddeti kimse 'görmedi'
24 Mayıs 2021 09:52		 Çok yumuşak yatak ve yastık boyun düzleşmesine neden olabiliyor
24 Mayıs 2021 09:48
Aşı değil ama korona kısırlığa sebep olabilir
24 Mayıs 2021 09:24		 MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
24 Mayıs 2021 08:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:08 - Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim13:05 - Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi13:02 - Uber, o illerde aşı olacakları ücretsiz taşıyacak13:00 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:55 - DSÖ, Dünya'da salgından hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı
12:53 - '2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a çıkaracağız'12:49 - TBB'den İkizdere'de yapılacak taş ocağına ilişkin rapor12:47 - Kapıkule'den girişlerde PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak12:45 - '65 yaş üstü yolcuların seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yok'12:44 - Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak12:40 - Usulsüz müfettiş ataması yargıdan döndü
12:26 - Türk bayraklarını çöpten çıkarıp balkonuna astı12:25 - Aile Bakanı: 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 277 milyon TL ödeme yapılacak12:19 - Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar12:15 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:04 - AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hacamat kazası hastanede son buldu
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Genç kaymakam kalbine yenildi
Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi
İller Bankası 365 personel alacak
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar
AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mahlepli kurabiye 2
Ezilmiş ve aşağılanmışlar 1
Ani ısı düşmesi 1
Musab Turan 2
kamala haris 1
hafıza 1
kauçuk 1
tarçın 1
meyve sineği 1
TLC kayıp programı 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam