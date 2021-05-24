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Kovid-19'dan ölen babanın otomobili Türk Kızılaya bağışlandı

Bolu'da yaşayan Hasan Coşkun:- "İnşallah bundan sonra bu araç Bolu halkına, Kızılay'a, insanlığa güzel hizmet verecek. Babama ve anneme hayır olarak geri dönecektir"- Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı:- "Ailemize, Türkiye ve dünyada Kızılay'a bağış yapmaları için bütün hayırseverlere örnek oldukları için son derece müteşekkiriz"
 24 Mayıs 2021 11:16
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Kovid-19'dan ölen babanın otomobili Türk Kızılaya bağışlandı

- Bolu'da geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden 81 yaşındaki Recep Coşkun'un otomobili, vasiyeti üzerine oğlu tarafından Türk Kızılay'a bağışlandı.

İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşayan Recep Coşkun, 23 Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanması sonucu hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumu kötüye gidince refakatçi oğlunu yanına çağıran Coşkun, kıymetli eşyalarını kardeşleri arasında paylaştırmasını, 2012 model otomobilini de Türk Kızılay'a bağışlamasını vasiyet etti.

Babası kısa süre sonra vefat eden Coşkun, yasal sürecin tamamlanmasının ardından Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ile iletişime geçerek aracı ekiplere teslim etti.

- "Bizim için zor anlardı"

Emekli Hasan Coşkun, AA muhabirine, babasını Kovid-19'dan kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Babasının tedavi sırasında kötüleştiğini belirterek, "Yaşça büyük olduğum için beni yanına çağırdı. Kardeşlerim için 'Oğlum, kıymetli eşyalarımdan şunu şuna ver, şunu şuna ver.' dedi. Ben de babamın söylediklerini kardeşlerime verdim. Araç için tekrar yanına çağırdı. 'Aracımı Kızılay'a bağışla oğlum.' dedi. Tabii o anlar, bizim için zor anlardı." diye konuştu.

Babasının Türk Kızılay'a bağışladığı araca 4-5 yıl bindiğini aktaran Coşkun, "Araç çok temiz, kullanılmadı pek. Rahmetli babam, gözü gibi bakardı aracına. Babamın vasiyetini evlatları olarak yerine getirdik. İnşallah bundan sonra bu araç Bolu halkına, Kızılay'a, insanlığa güzel hizmet verecek. Babama ve anneme hayır olarak geri dönecektir. Öyle ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah Recep amcamızın amel defteri kapanmayacak"

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Kınacı da düşüncesinden dolayı özellikle Recep Coşkun'a müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımları ile şehit aileleri, yetim ve engellilere yönelik yardımlarının devam ettiğini bildiren Kınacı, aracın bu hayır işlerinde kullanılacağını bildirdi.

Kınacı, "Ailemize, Türkiye ve dünyada Kızılay'a bağış yapmaları için bütün hayırseverlere örnek oldukları için son derece müteşekkiriz. İnşallah Recep amcamızın amel defteri kapanmayacak. Allah hepsinden razı olsun, sonsuz teşekkürler." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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