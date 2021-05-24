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Taş kömürü satışından 4 ayda 126 milyon 81 bin lira gelir elde edildi

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil:- "Her ne kadar salgın dönemi çalışma düzenini etkilese de madenci kardeşlerimiz tedbirleri alarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Amacımız; yerin altındaki servetimiz olan taş kömürü üretimini artırarak ülke sanayisinin ihtiyacını karşılamak"
 24 Mayıs 2021 11:14
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Taş kömürü satışından 4 ayda 126 milyon 81 bin lira gelir elde edildi

- Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-nisan döneminde sattığı 264 bin 293 ton taş kömüründen 126 milyon 81 bin lira gelir sağladı.

"Kömür kent" olarak bilinen Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, demir çelik fabrikalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart 2020'de durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım ve onarım yapıldı, 1 Haziran'da normalleşme dönemine girilmesiyle faaliyetler yeniden başladı.

Kurum, bu yılın ilk 4 ayında 264 bin 293 ton kömür satarak 126 milyon 81 bin lira gelir elde etti.

- "Taş kömürü her dönem önemini koruyacak"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, madenlerin hala dünyanın en değerli kaynakları olduğunu, insanlığın daha sağlıklı, çağdaş ve güvenli yaşayabilmesi için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır ülkenin demir-çelik sektörünün koklaşabilir kömür ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Yeşil, "Taş kömürünü gün ışığına çıkarmak için madenciler olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kuruma bağlı maden ocaklarında kömür üretiminin en üst seviyesi hedefleniyor. Madenci kardeşlerimizin sağlığını da düşünerek, ülkemizin ekonomisine en iyi şekilde katkı yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeşil, taş kömürünün hala dünya sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğuna işaret ederek, "Taş kömürü geçmişte olduğu gibi her dönem önemini koruyacak. Her ne kadar salgın dönemi çalışma düzenini etkilese de madenci kardeşlerimiz tedbirleri alarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Amacımız; yerin altındaki servetimiz olan taş kömürün üretimini artırarak ülke sanayisinin ihtiyacını karşılamak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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