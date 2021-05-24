Genç kaymakam kalbine yenildi
|24 Mayıs 2021 11:31
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Bursa'da kalp krizi geçiren Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kaymakamı Hasan Ongu (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ailesini ziyaret etmek için kente gelen Ongu, sabah saatlerinde evde dinlendiği sırada aniden fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ongu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Ongu, 2005 yılında mezun olduktan sonra Sulakyurt, Kemah, Arhavi ve Eceabat kaymakamlıkları, Artvin ve Hakkari vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, geçen yıl aralık ayında Siverek Kaymakamlığına atanmıştı.
- Bursa ve Şanlıurfa valilerinden taziye mesajı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Ongu ile Hakkari'de birlikte görev yaptıklarını belirtti.
Canbolat, "Beyefendi, mütedeyyin, insani hasletleri yüksek, çok güzel insandı. Allah rahmet etsin. Makamı ali, mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Ongu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını aktardı.
Ongu'nun 2006'dan itibaren yurdun dört bir yanında başarıyla mülki idare amirliği yaptığını, son görev yeri Siverek'te de halkın gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti:
"Vefatından büyük üzüntü duyduğumuz değerli meslektaşımızın, görevini layıkıyla yaptığına, devletine ve milletine bağlı olduğuna şahidiz. Birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum, genç yaşta aramızdan ayrılan Hasan Ongu kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına, çalışma arkadaşlarına, mülki idare amirleri camiamıza ve tüm Siverek halkına başsağlığı diliyorum."
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