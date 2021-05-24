Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
|24 Mayıs 2021 11:41
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 17-23 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekipler operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
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