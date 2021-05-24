Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
|24 Mayıs 2021 11:42
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan 2 şüpheli ile sosyal medyadan örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Y. ve S.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, örgüt eylemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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