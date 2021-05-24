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Antalya'da dere yatağında elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'da ördeğe dokunmak için dere yatağına giren 11 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
|24 Mayıs 2021 11:44
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Aksu ilçesinde yaşayan Hüseyin Kahraman evlerinin yakınındaki dere yatağında gördüğü ördeğe dokunmak için suya girdi. Bu sırada çocuğun elektrik akımına kapıldığını görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, dere yatağından tarım arazilerine su çekmek için kullanılan motorlarda inceleme yaptı.
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