Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|24 Mayıs 2021 12:10
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
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