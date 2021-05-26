KamuKart'a PeP dijital cüzdan özelliği geldi!

İlandır

Türkiye'nin dijital cüzdanı PeP, hayatın her alanında, her kesimden kullanıcıya finansal kolaylık ve tüm alışverişlerinde pek çok avantaj sağlamaya devam ediyor. Kamusen'e bağlı tüm sendika üyelerinin taşıdığı sendika kimlik kartı olan KamuKart, PeP özellikleri sayesinde artık birer ödeme kartı olarak kullanılabiliyor. PeP'in Kamusen ile gerçekleştirdiği çözüm ortaklığı sayesinde KamuKart sahipleri mevcut PeP kampanyalarından ve PeP'in sunduğu farklı indirim veya avantajlardan yararlanabiliyor.

Pep üyesi olan KamuKartlılar, kartlarını PeP dijital cüzdana tanımladıktan sonra, cüzdanlarına yükledikleri para ile pos cihazı olan her yerde alışveriş yapabiliyor. Üstelik KamuKart sahipleri Türkiye'deki tüm CarrefourSA marketlerinde yaptıkları alışverişlerinde herhangi bir limit olmaksızın alışveriş tutarının yüzde 5'ini anında iade alabiliyor. KamuKartlılar, PeP hesabına yüklenen yüzde 5'lik iade tutarını bir sonraki alışverişte istedikleri zaman kullanabiliyor. PeP üyesi olan KamuKartlılar aynı zamanda anlaşmalı akaryakıt istasyonlarındaki indirimli akaryakıt avantajlarından da yararlanabiliyorlar.

Hayatın her alanında kullanıcılara finansal kolaylık ve birçok avantaj sağlayan PeP, kullanıcıların günlük hayatlarında ihtiyaç duyduğu pek çok finansal hizmeti düşük maliyet ve üst seviye güvenlik kriteriyle sunuyor.

KamuKart sahipleri PeP'e ücretsiz üye olarak, KamuKartlarını PeP Kartlarım menüsüne ekledikleri anda PeP avantajlardan yararlanabiliyor.

Yeni KamuKart başvuruları ise sendika üzerinden yapılıyor.

Kampanya detayları için https://www.peple.com.tr/kampanyalar/kamukart-ile-Carrefoursada-aninda-nakit-iade adresi ziyaret edilebilir.

PeP Hakkında:

PeP, Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin tescilli markasıdır. 2017 yılında lisans alan PeP, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yetkili bir elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketidir. PeP, Visa ve TROY kart hizmetleri veren, yurtiçi ve yurt dışı (uluslararası) para transferi, fatura, kurum ve diğer ödemeleri yapabileceğiniz, indirimli akaryakıt ve ödeme alabileceğiniz bireysel ve kurumsal olarak kullanılabilen elektronik para hesabıdır. Ayrıntılı bilgiler için www.peple.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.