AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
|24 Mayıs 2021 12:04
|+Aa- Yazdır
Muhalefet partileri, son dönemde erken seçim çağrıları yapmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrı net. Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.
AK Parti'nin anketlerindeki durum ne?
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıkladığı rakamları bugünkü köşesine taşıdı.
ERDOĞAN HİÇBİR ANKETTE YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMEDİ
Buna göre; AK Parti son olarak 43 ilde 5 bin kişiyle yüz yüze anket yaptırdı. Ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51 çıktı.
Şen, yaptırılan anketlerle ilgili "Bütün anketlerde Tayyip Erdoğan, yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor ve bütün rakipleri yüzde 50'nin altında kalıyor." dedi.
Mustafa Şen, yapılan anketlerde AK Parti'nin oyunun ise yüzde 40 seviyesinde olduğunu açıkladı.
AK Parti'nin gençlerden uzak kaldığına yönelik eleştirilerin de doğru olmadığı anketlere yansıdı.
X, Y, Z KUŞAKLARINDA AK PARTİ'NİN OY ORANI DAHA YÜKSEK
Mustafa Şen, X, Y, Z kuşaklarının parti tercihleriyle ilgili "X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti'ye oy veriyor. Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP'nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı (en genç seçmen grubu) söz konusu olduğunda AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde." ifadelerini kullandı.
Yazının tamamını okumak için Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim
24 Mayıs 2021 13:08
|'2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a çıkaracağız'
24 Mayıs 2021 12:53
|Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar
24 Mayıs 2021 12:19
|AK Parti'de MYK gündemi yoğun
24 Mayıs 2021 08:34
|Vatandaşlar yasa teklifi verebilecek
24 Mayıs 2021 08:13
|Dünya oyun bağımlısı oldu
24 Mayıs 2021 07:20
|Siyasilerin ziyaretlerinde provokasyon tehlikesi
24 Mayıs 2021 07:05
|AK Parti 27 Mayıs'ı yerinde anacak: Erdoğan Demokrasi Adası'nda olacak
24 Mayıs 2021 06:15
|24 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
24 Mayıs 2021 00:02
|Iğdır Emniyeti'nden 'orantısız güç' iddialarına ilişkin açıklama
23 Mayıs 2021 23:06