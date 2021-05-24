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Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar

Sedat Peker'in son videosunda gündeme getirdiği Sadık Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. "Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar" diyen Soylu "Benim FETÖ konusundaki tutumumu dünya alem bilir. E.K.'nin de FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum" diye konuştu.
 24 Mayıs 2021 12:19
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Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar

Yurtdışından yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Sedat Peker, son açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası olan Sadık Soylu ile ilgili iddialarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde Erdoğan Bayraktar'ın, bir yıl öncesine kadar Murat Kurum'un danışmanlığını yapan Soylu, kadrosunun 19 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut'ta olduğu anlaşıldı. Soylu, adının gündeme getirilmesini "Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar" diye açıkladı.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KİPTAŞ'Ta, Erdoğan Bayraktar'ın TOKİ Başkanlığı döneminde de TOKİ'de danışman olarak görev yapan Sadık Soylu, Bayraktar'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine başlaması üzerine kadrosu Emlak Konut'ta kalmak üzere bakanlıkta danışman olarak görevlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Emlak Konut Genel Müdürlüğü döneminde de Soylu'nun bu genel müdürlükte görevi devam etti. Kurum'un bakan olması üzerine, Sadık Soylu'nun da kadrosu Emlak Konut'ta kalmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda danışman olarak bulundu.

İSTİFA ÜZERİNE

Sadık Soylu, yaklaşık bir yıl önce bakanlıktaki görevinden ayrılıp yeniden Emlak Konut'a döndü. Soylu, aranan Sedat Peker'in iddiası üzerine yakın çevresine olayı şöyle yorumladı:

- Erdoğan Bayraktar'a, Murat Kurum'a ve Süleyman Soylu'ya vurmak için beni yem yaptılar. Süleyman Bey'in, İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ettiğini açıklaması üzerine ben de Emlak Konut'a döndüm.

- Yani 2002'den bu yana kadrom Emlak Konut'ta. Benim bakanlık personeliyle bir araya geldiğim söyleniyor. Benim başka arkadaşım yok ki. Yıllardır hep bu insanlarla birlikteyim.

- Emlak Konut'taki odama gidiyorum. Bakanlık binasına ise sanıyorum bir yıldır gitmiyorum. FETÖ'cü olduğu belirtilen E.K'nin, FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum. Benim, FETÖ konusundaki hassasiyetimi dünya alem bilir.

PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda görevli bürokrat E.K. hakkında açılan FETÖ soruşturmasının kapatıldığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası olduğu belirtilen Sadık Soylu'nun, bakanlık bürokratlarıyla Ankara Çankaya'daki bir iş merkezinde sık sık görüştüğünü söyledi.

Sadık Soylu'nun görevi olmamasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğunu ifade eden Peker, E.K. isimli bürokratla olan yakın ilişkiyi de anlattı:

- Bu kişi gerçekten FETÖ'cüyse. Tabii FETÖ'cü olduğunu bilmiyorum. Ama her şeyi depoluyordur, "Bu işin hesabı olacak" diye. Şimdi kat kat imarlar çıkıyorsunuz.

- Bu Sadık Soylu'nun resmi bir görevi yok. Devletin binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, neden devletin bütün görevlileri, iş adamları orada. Sayın savcılar bir yazı yazacaksınız, HTS kayıtları gelsin.

- Hangi bürokratlar bu kişinin yanına geliyor, telefonla görüşüyor. İddia ediyorum o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki bürokrat Murat Kurum'u o kadar aramıyordur.

Saygı ÖZTÜRK
Sözcü
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