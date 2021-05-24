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Aile Bakanı: 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 277 milyon TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.
 24 Mayıs 2021 12:25
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla 2,7 milyon ihtiyaç sahibine yaklaşık 277 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Yanık, yazılı açıklamasında, bu ay içerisinde yapılacak şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında gerçekleştirilecek sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere, çoklu doğumla dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklar, 0-6 yaş arasındaki çocuklar ile gebelere gebelik, doğum ve lohusalık dönemi için 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirten Yanık, toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarına ifade ederek, 25 Mayıs itibarıyla 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon lira destekte bulunulacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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