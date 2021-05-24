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Usulsüz müfettiş ataması yargıdan döndü

İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneğince açılan davada, İBB'nin usule uygun olmayan müfettiş atamasını iptal etti.
 24 Mayıs 2021 12:40
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Usulsüz müfettiş ataması yargıdan döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılının Ocak ayında iç denetçilikten emekli olan bir kişiyi, belediyedeki müfettiş kadrosuna atamıştır.

Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği, hizmet geçmişinde daha önce müfettişlik olmayan bir kişinin müfettiş kadrosuna atamasının yapılmayacağı gerekçesiyle dava açmıştır.

İstanbul 13. İdare Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede daha önce müfettiş ve müfettiş yardımcılığı yapmamış personelin müfettiş kadrosuna atanmasının hukuka uygun olmadığına karar vermiştir.

İŞTE İSTANBUL 13. İDARE MAHKEMESİ KARARI
Memurlar.Net
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