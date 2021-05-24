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Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır:- "Bu kazımız Afyonkarahisar'daki Frigya bölgesindeki ilk çalışma olacak. Buranın 2 bin 750 yıllık bir tarihi geçmişi bulunuyor. Bu nedenle, Maltaş Anıt Abidesi tamamen ortaya çıkartıldığı zaman hem arkeoloji ve turizm camiasında çok büyük ilgi uyandıracaktır hem de dikkatleri Frigya bölgesine çekecektir"- "Muhtemelen kazıda anıt abidede 15-16 metre bir derinliğe inerek bütünüyle birlikte bir tapınağa ulaşacağımızı düşünüyoruz. Maltaş'ın arkasında bir sarnıç da bulunuyor. Bu kazıda yeni bilimsel verilere ulaşacağımızı düşünüyoruz"
 24 Mayıs 2021 12:44
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Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi gün yüzüne çıkarılacak

- Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Maltaş Anıt Abidesi, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'nde kurtarma kazısı yapılacak.

Göynüş Vadisi olarak da bilinen bölgede toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmının yanı sıra 12-13 metre de yer altında olduğu tahmin edilen anıtın üst kısmında bir sarnıç bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Maltaş Anıt Abidesi'nin bulunduğu bölgede çok sayıda Frig eserinin yer aldığını söyledi.

Göynüş Vadisi de olarak bilinen alanda Maltaş, Yılantaş ve Aslankaya'nın ünik (eşsiz) eserler olduğunu dile getiren Tanır, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in bölge ziyaretlerinde Frigya'daki eserlerin gün yüzüne çıkarılması yönünde talimatları olmuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak da Maltaş Anıt Abidesi için Bakanlığımıza kazı talebinde bulunduk. Bakanlığımızdan da buradaki kurtarma kazısı için izin çıktı. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğümüz öncülüğünde bu hafta buradaki kazı çalışmalarına başlıyoruz."

Tanır, Maltaş Anıt Abidesi'nin, Frigya bölgesindeki Eskişehir'deki Yazılıkaya eseriyle eş değer olduğunu vurguladı.

Maltaş'ın sunak, yani tapınma yeri olduğunu aktaran Tanır, "Burası Friglerin hem meyve hem hayvanları kurban ederek sunak olarak kullandıkları ve tapındıkları bir mekan. Buradaki kurtarma kazımızda anıt abidenin çevresindeki alanları açacağız. Bu kazımız Afyonkarahisar'daki Frigya bölgesindeki ilk çalışma olacak. Buranın 2 bin 750 yıllık bir tarihi geçmişi bulunuyor. Bu nedenle, Maltaş Anıt Abidesi tamamen ortaya çıkartıldığı zaman hem arkeoloji ve turizm camiasında çok büyük ilgi uyandıracaktır hem de dikkatleri Frigya bölgesine çekecektir." diye konuştu.

Tanır, anıt abidenin toprak üzerinde görünen kısmındaki Frig yazılarının bilim insanlarınca, Anadolu'da yaşadıkları belirtilen Luvilerin kullandığı yazı figürleriyle örtüştüğü yönünde değerlendirmelerin bulunduğuna dikkat çekti.

Maltaş Anıt Abidesi'ndeki kurtarma kazasında Frig figürleri ile kültürünü yansıtan verilere ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Tanır, şunları söyledi:

"Friglerin daha küçük sunaklar yaptığını biliyoruz ama burası devasa bir yer. Muhtemelen kazıda anıt abidede 15-16 metre bir derinliğe inerek bütünüyle birlikte bir tapınağa ulaşacağımızı düşünüyoruz. Maltaş'ın arkasında bir sarnıç da bulunuyor. Bu kazıda yeni bilimsel verilere ulaşacağımızı düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
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