Kapıkule'den girişlerde PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulacak laboratuvarda 110 lira ücretle 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulamasının 1 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Zıpkınkurt, odada düzenlediği basın toplantısında, Bulgar turistlerin Edirne'ye gelişlerini kolaylaştırmak adına hızlı testlerin olabilirliği konusunda Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüklerini ifade eden Zıpkınkurt, "Edirne Kapıkule'de bir laboratuvarla anlaşılıp 110 lira karşılığı 30 dakikada PCR testi alabilme imkanımız doğdu. Tabii bununla ilgili TOBB'un yaptığı çalışmalardan dolayı sayın Hisarcıklıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. 1 Haziran itibarıyla Kapıkule girişlerinde uyruğu ne olursa olsun, giriş yapan, yapacak olan, PCR testini çıktığı ülkeden almamış olan kim olursa olsun 110 lira karşılığı Kapıkule'de bu testini yaptırabilecek." dedi.

Zıpkınkurt, uygulamanın hizmet amacıyla yapıldığını, yer temini ve gerekli ufak tefek masrafları da Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş'nin üstlendiğini aktardı.

- "Esnaf açısından önemli"

Uygulamanın başlamasının Edirne esnafı açısından önemli olduğunu aktaran Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

"Şehrimizin ekonomisine çok önem verdiğimiz, çok önemli bulduğumuz Bulgar arkadaşlarımızın gelmesi ve şehrimizin alışverişinin artması, ticaretinin artması konusunun önemi üzerinde hepimiz duruyoruz. Şehrimizdeki hareketlenmeyi getirecek olan misafirler 1 Haziran'dan itibaren 110 lira karşılığında bu testleri yaptırarak girecekler.

Biliyorsunuz Bulgaristan'da bu testler 90 levaya yapılıyor, yaklaşık 500 lira civarında. Edirne'den yurt dışına gidenler de Kapıkule'de veya hastanelerde bu testleri yaptırabiliyor, 240 lira ödeyerek. Ancak bu hiçbir kar amacı düşünülmeden yapılan bir işlem. Dolayısıyla şehrimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aldığımız sonuçlara göre tekrar Hamzabeyli'de de aynı istasyonu kurma kararımız var."

Zıpkınkurt, Bulgaristan'dan gelenlerin aşı kartı ibraz etmesi veya Kovid-19 geçirdiğini belgelemesi durumunda da Türkiye'ye gerebilmeleri için girişimlerinin olduğunu, bununla ilgili birkaç gün içinde dönüş beklediklerini söyledi.

- Pazarkule Gümrük Kapısı'nın yenileme ihalesi bitiyor

Zıpkınkurt, Pazarkule Gümrük Kapısı'nın yenilenmesi ihalesinde projelerin son aşamaya geldiğini belirtti.

Bakanlık onayında olan projenin tadilatlarının yapıldığını ifade eden Zıpkınkurt, şöyle devam etti:

"7'nci ay sonu itibarıyla Pazarkule Gümrük Kapısı'nın yapım ihalesi bitmiş olacak. Bu da demektir ki Pazarkule Gümrük Kapısı bizim için çok önemli. İki otomobil peronu, bir otobüs peronu olacak projede ve daha hızlı, daha konforlu geçiş imkanı sağlayacak.

Bildiğiniz gibi Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nın yenilenmesi bitti. Kapıkule bitti. Büyük ihtimalle haziran sonu veya 20'si itibarıyla da İpsala Gümrük Kapımızın inşaatı tamamlanmış olacak. Misafirlerimizi bu yaz karşılamaya hazırız inşallah. Pandemide vakalar da azaldı. Aşılanma arttı. İyi bir sezon geçiririz diye düşünüyorum. Tüm Edirnelilere hayırlı olsun diyorum."