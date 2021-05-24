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'2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a çıkaracağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: '2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a, demir yolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3'ünü oluşturan demir yolları payını Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde yüzde 5'e yükselteceğiz.'
 24 Mayıs 2021 12:53
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'2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a çıkaracağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a, demir yolu ağını 16 bin 675 kilometreye çıkaracaklarını belirterek, "Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3'ünü oluşturan demir yolları payını Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünde yüzde 5'e yükselteceğiz." dedi.

Çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Vali Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti.

Ardından TCDD Çankırı Makas Fabrikası'na geçen Karaismailoğlu, yetkililerden fabrika hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, fabrikanın Devlet Demiryollarının yanı sıra diğer özel ve resmi kurumların demir yollarında kullanılan makas ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerini imal ettiğini söyledi.

Fabrikanın 1992 yılında hizmete girdiğini ve yıllık 250 makas üretim kapasitesi ile çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Fabrikamızda ahşap ve beton traversli makaslar üretilmektedir. Kurulduğu yıldan itibaren kendini sürekli yenileyen gerek teknoloji, gerekse personel eğitimi olsun yeniliğe açık olan fabrika tek tip makas üretiminden 17 tip farklı makas üretme kapasitesine ulaşmıştır. Üretilen makaslar yüzde 93 oranında yerli ve millidir. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen makaslar kurumun ihtiyacını karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yapılacak 3 bin 600 metrekarelik ilave alan ile Makas Rehabilitasyon Merkezi kurularak demir yolu sektöründe Çankırı Makas Fabrikası'nı Avrupa'nın en büyük makas geri kazanım merkezlerinden biri haline getirmeyi planladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Demir yolları, bu toprakların ekonomi ve sosyal hayatının ötesinde, tarihsel ve stratejik bir öneme sahiptir. Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Avrupa'ya giden demir ipek yolunun orta koridorunda olmamız nedeniyle, demir yollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde 'seferberlik' ilan ettik. 2020'de İstanbul'da düzenlediğimiz Türk Demiryolu Zirvesi'nde de ifade ettiğimiz üzere, önümüzdeki dönem için 'Demir Yolları Reformunu' başlattık." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapı alanında 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu devasa yatırımlarımız içinde demir yolları 202, 2 milyar lira ve tüm yatırımlar içindeki yüzde 18,6'lık oran ile ikinci sırada yer almaktadır. Demir yollarında, bin 213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik, 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2003'teki sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 161 artışla 6 bin 526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 176 artışla 5 bin 753 kilometreye çıkardık. Hızlı tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8. Avrupa'da da 6. YHT işleticisi ülkesi yaptık. Asrın projesi Marmaray'ı 2013'te hizmete açtık. Ankara'da Başkentray, İzmir'de toplu taşımacılıkta İZBAN hattı, vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Gaziantep'te GAZİRAY projesi yapımı devam ediyor."

Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılına damgasını vuran yeni tip koronaviürs (Kovid-19) salgını döneminde özellikle uluslararası yük taşımacılığının ağırlıklı olarak demir yoluna yöneldiğine işaret ederek, "2020 yılı sonu itibariyle, demir yolundaki taşınan yük miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış olmuştur. Demir yolu taşımacılığında, 25 adet lojistik merkezde toplam 14,8 milyon metrekarelik alanda, 60,6 milyon ton taşıma kapasitesi oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas Demiryolu Projesi'ni tamamlayarak, hattı ticari işletmeciliğe açtık. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projemiz, Edirne'den Kars'a kadar uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Demir yollarındaki yatırımlara ivme kazandıracak önemli bir yapılaşmayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ı, TÜRASAŞ çatısı altında birleştirdiklerini vurguladı.

"Türkiye Raylı sistem sektöründe, demir yolu araçlarının üretiminde, lokomotif kurum olma hedefiyle sektör paydaşlarını bir çatı altında toplayarak, sinerji oluşturmayı amaçlıyoruz." diyen Karaismailoğlu, şunları dile getirdi:

"Milli Elektrikli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübelerle, 225 km/saat hızında Elektrikli Tren Seti Proje çalışmalarına başladık. Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Dizel, elektrikli, lokomotif, demir yolu bakım araçları, demir yolu araçlarının modernizasyonları, tren kontrol yönetim sistemi, vagon, dizel motor üretimlerine devam edilirken aynı zamanda milli demir yolu araçlarının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarını yürütüyoruz."

Yeni dönemde yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Kaaraismailoğlu, şunları kaydetti:

"2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3'ünü oluşturan demir yolları payını Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünde yüzde 5'e yükselteceğiz. Demir yollarımızda yerli ve milli teknolojilerini üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için seferberlik başlattık. Pekin'den başlayan, Hazar Denizi'ni geçip, ülkemizden Avrupa'ya ulaşan demir ipek yolu üzerinde yer alan demir yolu ağlarımızı yenilemek, akıllı sistemlerle donatmak, demir yolu rayı ile birlikte lokomotif, vagon ve sinyalizasyon sistemlerinin yerli ve milli olarak yenilenmesi temel hedefimizdir."
Anadolu Ajansı
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