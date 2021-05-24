DSÖ, Dünya'da salgından hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.
|24 Mayıs 2021 12:55
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.
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