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DSÖ, Dünya'da salgından hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.
 24 Mayıs 2021 12:55
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DSÖ, Dünya'da salgından hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

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