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Uber, o illerde aşı olacakları ücretsiz taşıyacak

Uber, İstanbul ve Ankara'da aşıya gidecek üyelerine gidiş - dönüşte kullanabileceği her biri 40 TL'ye kadar olan 2 ücretsiz yolculuk sunduğunu açıkladı.
 24 Mayıs 2021 13:02
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Uber, o illerde aşı olacakları ücretsiz taşıyacak

Uber, Türkiye'deki kullanıcılarına gönderdiği e-postada İstanbul ve Ankara'da aşı olacak kişilerin devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine kolayca ulaşmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Bir kod paylaşan şirket, bahsi geçen iki ildeki devlet hastanelerinin isimlerini sıraladı. Şirketin gönderisinde "Detaylı listesi bulunan devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidiş ve dönüşte kullanabileceğiniz her biri 40 TL'ye kadar 2 ücretsiz yolculuk sunuyoruz. Bu yolculuklar, tüm yolculuk ücretleri sürücülere ödenmek üzere Uber tarafından finanse edilecektir" dendi.

HASTANELERİN İSİMLERİ İNTERNET SİTESİNDE VAR

Bir kod paylaşan şirket, bahsi geçen iki ildeki devlet hastanelerinin isimlerini sıraladı. Şirketin gönderisinde "Detaylı listesi bulunan devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidiş ve dönüşte kullanabileceğiniz her biri 40 TL'ye kadar 2 ücretsiz yolculuk sunuyoruz. Bu yolculuklar, tüm yolculuk ücretleri sürücülere ödenmek üzere Uber tarafından finanse edilecektir" dendi.
Memurlar.Net
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