Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor
|24 Mayıs 2021 13:22
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Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan cami bu cuma ibadete açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Camideki son durum havadan ve yerden görüntülendi.
Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor.
Cami içinde gelen misafirler için 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor. Ayrıca caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi.
Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlara da yer verildi.
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