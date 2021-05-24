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Kırmızı ışıkta geçtiler karı koca polise beddua ettiler

Antalya'da polisin yaptığı denetimde 1 saat içerisinde 30 dolayında kırmızı ışık ihlali yapılırken, ihlal yapan bir sürücü, 1 haftada 2 kez ceza yediğini belirterek polislere beddua etti
 24 Mayıs 2021 13:35
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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik ekiplerince Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kırmızı ışık denetimlerinde yaklaşık 1 saatlik sürede 30 dolayında araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı gözlendi.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 314 TL para cezası uygulanırken, kırmızı ışık ihlali yapmadığını iddia eden sürücülere kırmızı ışıkta geçişlerinin şehir polis kamerası kayıtlarında mevcut olduğunun söylenmesinin ardından, çeşitli bahanelere sığınmaları gözden kaçmadı.

Kırmızı ışıkta geçti ceza yiyince polislere beddua etti

Ekipler tarafından kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan bir araç sürücüsü, önce kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etse de görüntülerin mevcut olduğunun söylenmesi üzerine kendisinin eğitimci olduğunu, 1 hafta içerisinde 2 kez trafik cezası yediğini belirterek polislere tepki gösterdi. Aldığı maaşı trafik cezasına yatırdığını belirten sürücü, trafik ekiplerinin hazırladığı tutanağı imzalamazken, araçta bulunan eşi de sürekli polislerle diyaloga girip beddua etti. Trafik polisleri nezaket kuralları dışına çıkmazken, sürücü belgesini alan araç sürücüsü, beddualar yağdırarak aracına bindi ve uygulama noktasından uzaklaştı.

Aracın muayenesi geçmiş

Trafik polislerine beddua yağdıran araç sürücüsünün 1 hafta önce Hastane Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında, aracının muayenesinin geçmiş olması nedeniyle ceza yediği belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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