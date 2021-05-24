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Güneydoğu'da husumetliler bu odalarda barıştırılıyor

Mardin'de, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin, kan davaları, kız kaçırma gibi nedenlerle oluşan sorunları çözüme kavuşturdukları, 'barış odaları' geleneği yaşatılıyor
 24 Mayıs 2021 13:44
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Güneydoğu'da husumetliler bu odalarda barıştırılıyor

Mardin'de, 'barış odaları' geleneği, kentin ileri gelenleri tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Kanaat önderlerinin bir araya gelip, kan davaları ile kız kaçırma olaylarının barışla sonuçlanması için oluşturulan odaların donanımı ve büyüklüğü, dikkat çekiyor. Uzun uzadıya serilen sofralar ve 'mırra' denilen acı kahve de, geleneğin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde, yaklaşık 60 yıl süreyle kanaat önderliği yapan, 2013'te ise 88 yaşındayken hayatını kaybeden Sinki Aşireti lideri Şakir Duyan'ın oğlu Abdulnasır Duyan, babasının bu odada yüzlerce kan davasını barışla sonuçlandırdığını söyledi.

Aynı zamanda Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ile OSB Başkanvkilliği de yapan kanaat önderi Abdulnasır Duyan, "Bu odalar, birer eğitim kurumu gibidir. Odalar, toplum içinde nasıl oturulacağını, nasıl konuşulacağını, gelen misafirlere ve büyüklere nasıl davranılacağını yaşayarak, toplumsal kurallar ile adabın öğrenildiği yerlerdir. Bu oda ile kan davaları çözüme, barışa ulaşıldı, küskünler barıştı, kız kaçırma olaylarında yaşanan sorunlar barışla noktalandı. Davranışlarıyla örnek teşkil edenlere, 'Oda terbiyesi ile büyüdü diyoruz' diyoruz" dedi.

HUSUMETLİLERİ BARIŞTIRMAK İÇİN BULUŞMA NOKTASI

'Barış odası'nın husumetlileri barıştırmak için buluşma noktası anlamına geldiğini ifade eden Duyan, "Bu bölgede yıllardır örf, adet, gelenek, görenek ve adabın konuşulduğu bir buluşma noktasıdır, bir ortamdır. 'Barış odası' köyün ortak malıdır. Herkesin buraya bağımsız gelebileceği bir yer. Hatta köylülerin ihtiyaç duyması durumunda, kendi düğün yemeklerini, taziye yemeklerini verebileceği ortak kullanım alanıdır. Bu odada sayısız kan davalarının çözüme, barışa ulaşıldığı, küskünlerin barıştığı bir mekan. Hatta kız kaçırma olaylarında yaşanan sorunların çoğu, bu ve bunun gibi odalarda barışla noktalandı. Ben babamın ortamında yetiştim. Daha önceki barış girişimlerinin, nasıl yapılacağını ve nasıl çözüleceğini, bu ortamda nasıl yapılacağını babamdan öğrendim. Şu anda bu tür işleri yapanlara, kanat önderi deniliyor. Aslında bu vasıfları taşımak kolay bir şey değil" diye konuştu.
DHA
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