Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın
|24 Mayıs 2021 14:36
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Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Mahallesi'ndeki bir istinat duvarının üzerine mahalle sakinlerinin ifadesine göre 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan burada.
YÜZÜNÜ BERBER ÖNLÜĞÜYLE ÖRTÜYOR
Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.
KİMSEYLE KONUŞMUYOR, YİYECEK KABUL ETMİYOR
Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimseyle konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.
''YEMEK YEMİYOR, SADECE SU İÇİYOR. PARA ALMIYOR''
Mahalle sakinlerinden biri şöyle konuştu:
''Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz,
para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalılar'ı
getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak kimseyle konuşmuyor. Yüzünü
kapattı. Israr ettiğinizde tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları
olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz.''
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