Ticaret Bakanlığı, hibe desteğinin detaylarını açıkladı
|24 Mayıs 2021 14:57
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Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteklerinin detayları hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceği açıklanmıştı.
Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir. Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59'a kadar) devam edecektir.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır:
0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,
2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,
4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,
6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,
8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecektir."
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