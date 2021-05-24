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Bakan Pakdemirli: Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.
|24 Mayıs 2021 15:13
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.
Adana Sarıçamdaki orman yangını ekiplerimizin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındı.Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 24, 2021
Soğutma çalışmaları devam etmektedir.
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