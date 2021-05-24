1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

24 Mayıs 2021 15:13
+Aa- Yazdır
Bakan Pakdemirli: Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çinli online oyun ve bahis çetesine operasyon: 24 gözaltı
24 Mayıs 2021 16:06		 Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
24 Mayıs 2021 15:34
Arkadaş cinayeti şüphelisi: Aynı kıza aşık olmuştuk
24 Mayıs 2021 14:50		 Kayıp telefondan DNA'ya ulaşıldı, cinayetin failleri ortaya çıktı
24 Mayıs 2021 14:28
Kazada yaralanıp, sağlık çalışanları ve polise saldıran kişiye suç duyurusu
24 Mayıs 2021 13:55		 İki kadının silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 2 gözaltı
24 Mayıs 2021 11:51
Antalya'da dere yatağında elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki çocuk öldü
24 Mayıs 2021 11:44		 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı
24 Mayıs 2021 10:49
Rapor vermeyen aile hekimine meydan dayağı
24 Mayıs 2021 10:21		 Esenyurt'ta alışveriş yapan kadının cebindeki telefonu böyle çaldı
24 Mayıs 2021 10:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:25 - Meteoroloji uyardı: Sıcak hava kavuracak16:17 - CHP'den '10 bin dolar alan siyasetçi' başvurusu16:12 - Uzmanından 'kene' uyarısı: Öldürmeyin ve patlatmayın16:09 - 18 ilden büyük ilçeye, bölgenin en büyük mesire alanı yapılıyor16:06 - Çinli online oyun ve bahis çetesine operasyon: 24 gözaltı16:01 - Çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına aldı
15:50 - MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 4 terörist öldürüldü15:43 - LGS için tüm hazırlıklar tamam15:37 - Türkiye'nin en kapsamlı 'bölgesel kalkınma' çalışması tanıtıldı15:34 - Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı15:32 - Emniyet, 2021 yılında 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alacak15:21 - Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin açılacağı tarihi açıkladı
15:13 - Bakan Pakdemirli: Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı15:08 - Surdan düşen Ferdi'nin ölümünde tutuklu anne: Tekme atıp ittim14:57 - Ticaret Bakanlığı, hibe desteğinin detaylarını açıkladı14:50 - Arkadaş cinayeti şüphelisi: Aynı kıza aşık olmuştuk14:40 - Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl kurudu
14:36 - Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hacamat kazası hastanede son buldu
Genç kaymakam kalbine yenildi
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar
Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi
AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
İller Bankası 365 personel alacak
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabahın körü 1
fantazi 3
poşet kilidi 1
Doğum günü 1
bana balık verme tutmayı öğret 3
Tersi ve Yüzü 1
dünyadaki aktif yanardağlar 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
yansı 1
diyet yemeği 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam