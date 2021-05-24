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LGS için tüm hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıda, sınavın salgın koşullarında sağlıklı bir şekilde yapılması için alınan önlemler ve tüm illerde hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak değerlendirildi. Sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek
 24 Mayıs 2021 15:43
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LGS için tüm hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 günü yapılacak merkezi sınava ilişkin son hazırlıklar, düzenlenen toplantıda gözden geçirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıda, sınavın salgın koşullarında sağlıklı bir şekilde yapılması için alınan önlemler ve tüm illerde hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak ele alındı.

Sınav, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacak.

Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecek. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler, sınava kendi okullarında girecek.

Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.
Anadolu Ajansı
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