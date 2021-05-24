MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 4 terörist öldürüldü
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi
|24 Mayıs 2021 15:50
|+Aa- Yazdır
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki PKK/KCK'lı teröristlere Suriye'den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratının ardından operasyon kararı alındı.
Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla Suriye'den Irak'ın kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşarak Duhok kırsalında bulundukları tespiti üzerine düzenlenen hava harekatıyla, aralarında 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
24 Mayıs 2021 12:10
|FETÖ, Adalet Bakanlığı personelini kodlarla fişledi
24 Mayıs 2021 11:52
|Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı
24 Mayıs 2021 11:42
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
24 Mayıs 2021 11:41
|FETÖ şüphelisi eski 5 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava
24 Mayıs 2021 10:43
|Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
24 Mayıs 2021 10:16
|MHP kumpasının yargıcı ankesörden çıktı
24 Mayıs 2021 09:43
|PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
24 Mayıs 2021 09:40
|Balıkesir ve 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı
24 Mayıs 2021 09:27
|Edirne'de 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı
24 Mayıs 2021 09:08