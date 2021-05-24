Çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına aldı

İlçeye bağlı 3 Ocak Mahallesi'nde yaşayan Hanife Yüksel, markete gittiği sırada mahallesindeki çöp konteyneri içerisinde Türk bayrakları olduğunu fark etti.

Yaklaşık 40 Türk bayrağını çöpten çıkararak evine götüren Yüksel, bayrakları yıkayıp ütüleyerek muhafaza altına aldı. Yüksel, bir bayrağı da balkonuna astı.

Bir yakını Yüksel'in Türk bayraklarını çöpten çıkarıp muhafaza altına aldıkları anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Yüksel'in bu davranışı takdir topladı.

Hanife Yüksel, AA muhabirine, çöpte Türk bayraklarını görünce çok şaşırdığını söyledi.

O an duygu yoğunluğu yaşadığını dile getiren Yüksel, "Bayrağımız için nice kanlar döküldü, şehitler verildi. 'Türk bayrakları çöpe atılmayı hak etmiyor, gökyüzünde dalgalanmayı hak ediyor' diyerekten çöpten çıkardım ve eve getirdim. Yıkadım, ütüledim, evime de astım." diye konuştu.

- "Bu bayrağın yeri çöp değil"

Küçüklükten beri bayrak ve vatan sevgisiyle büyütüldüklerini dile getiren Yüksel, çocuklarına da bu sevgiyi aşıladığını aktardı.

Yüksel, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çöpten çektim, çıkardım. Keşke herkes böyle yapsa. Güzel dönüşler aldık. Takdir edenler oldu. Bunun yanı sıra kurgu olduğunu söyleyenler de oldu. Kurgu değil. Çevrede kameralar var. Tespit edilebilir. Biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Türkü, Kürdü, dili dini ayırt etmeden. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşanmalı. Çünkü Türkiye bir bayrak altında toplandı ve o bayrak altında yaşamaya devam ediyor. Bu bayrağın yeri çöp değil. Bu, çocuklara küçükken öğretilebilir."