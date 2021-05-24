18 ilden büyük ilçeye, bölgenin en büyük mesire alanı yapılıyor

Bitlis Tatvan belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile Tatvan'a yapılan hizmetlere dair bir röportaj yaptık.

Geylani, 18 ilden büyük olan Tatvan için bölgenin en büyük mesire alanı projesine başladıklarını, bu projenin 2 ay içinde ilk etabının biteceğini belirtti. Girişimler sonucu da Tatvan'a tek seferde yapılan en büyük yatırım olan Sapur Baraj projesinin de yatırım programına alındığını duyurdu.

İşte Geylani'nin sorularımıza verdiği cevaplar

Öncelikle Emin Geylani'yii tanıyalım... Emin Geylani kimdir?

1982 yılında Tatvan'da doğdum. Evli ve 1 kız 2 de erkek babasıyım. 2006 yılına kadar, Tatvan dışında çeşitli sektörlerde çalıştım. Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi ise, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yaptım. 2008 yılında ise serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını aldım. AK Parti kurulduğu günden itibaren partimize hizmet etmeye başladım. 2012 yılında Bitlis Ak parti il başkanlığı yönetimine seçildim. İl başkan yardımcılığı yaptım. Türkiye'nin en büyük STK'larından biri olan MÜSİAD'ın Bitlis kurucu başkanı oldum. 2019'da yapılan yerel seçimlerde ise hemşerilerimin teveccühü ile Tatvan belediye başkanı oldum.

Neden belediye başkanı oldunuz?

Yıllardır siyasetin içindeyim. Belediye başkanı olmak istediğimin sebebi, hemşerilerimin yüzünün gülmesi ve yıllardır yapılamayan şeyleri yapmaktı. Onlar hizmet aldıkça, yüzleri güldükçe bu sefer yaptığım işi şevkle yapmaya başladım. Yaptığımız iş çok ağır evet sorunlu ve tamamen ihmal edilmiş şeylerdi. Ama bunlara rağmen bu zorluklar bizi yıldırmadı, bizi üzmedi olsun dedik en iyisini başaracağız bu şehir için. Bu cesaretimi de halkımızdan aldım iyi ki varlar... Onurlu bir iş bu. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü aklıma geliyor, şey diyordu, Bu ülkeye hizmet edenler, bu milletin inancına saygı duysunlar, bu millete hizmet edenler, bu milletin inancından olsunlar ve bu millete hizmet edenler, bu milletin inancına hizmet etsinler diye var' demişti.

Tatvan için neyi eksik gördünüz ve neyin hayalini kurup hummalı bir çalışmanın içerisine girdiniz?

Derdim büyüktü amacım şan, şöhret, mevki, makam değil benim derdim Tatvan'dı. Yani şöyle düşünün ki elma satıyorsunuz evet insanlarda bunu istiyor ama yiyemiyor. Bunun hayali vardı bizde ve başardık, başarmaya da devam ediyoruz.

TATVAN'IN 50 YILLIK ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZDÜK

Eksik gördüğüm bir sürü şey var mesela diyorum ki ya arkadaş tamam üste çalışalım da ama üzerine bastığımız bir zemin var ve bunun altından bizim sağlığımızı etkileyen bir şey var neye mal olursa olsun bu yapacağız dedim ve yaptık. Şu an Tatvan'ın alt yapı sorununu önümüzdeki 50 hatta daha fazlası için büyük ölçüde çözdük. İşin yüzde 78'ini tamamladık.

Tatvan'ın marka şehir olması için neler yapıyorsuınuz?

NÜFUSU İLE 18 İLİ GERİDE BIRAKAN İLÇE... TATVAN

Tatvan'ın bugün göç almasının sebebi hem iklimi hem de kozmopolit yapısı evet belki bir ilçedir Tatvan ama 18 ili geçmiş bir ilçedir. Bu konuda çok şanslıyız. Mesela Tatvan'ın iklimi bu bölgede hiçbir yerde yok, keza Van gölü nasıl da engin bir yer. İnanılmaz terapilere sahip fotografik bir yapısı var buranın aynı şekilde şifalı suları var. Türkiye'nin en büyük krater gölüne ev sahipliği yapıyoruz.

Nitekim Tatvan politize olan bir şehir değil, hiç olmadı. Batının İstanbul'u nasılsa Doğunun Tatvan'ı da öyledir. Burada yani bu şehirde her kesimden insanlar özgürce yaşabiliyor. Klasiktir ama bende söylemeden geçmeyeceğim, kimin kapısını çalarsan çal muhakkak bir tas yemeği, üzerinde uyuyabileceğin bir döşeğin her zaman vardır. İyiki Tatvan'lıyım.

Devam eden ve biten projelerinizden bahseder misiniz?

20 ayda, 500.000 metrekare parke, 40.000 metre kare sıcak asfalt, 275.000 metrekare sathi kaplama asfalt, 114.500 metrekare bordür, 23.000 metrekare yol tadilatı yaptık. Yeni mesire alanı, çocuklar ve mahalleli hanımlarımız için 3 mahalleyi bir birine bağlayan park projelerimiz devam ediyor. Organize sanayi sitesi, sanayi sitesi, şehir aydınlatmaları, iskeleler ve gemi barınakları, sosyal ve kültürel faaliyetler yapıyoruz. İnşaat olarak şunları söylemek istiyorum. Malum memleketimiz de kış ayları uzun geçtiği için yapamıyorduk kardan yağmurdan ama tekrardan başladık ve inşallah bu sezon şehrimizin büyük sorunlarını bitiriyoruz. Biz sadece yol yapmıyoruz. Şehrin farklı olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Tatvan çok güzel bir şehir olacak emin olun.

Bunların dışında görevimiz süresince Doğumevi kavşağı. Millet bahçesi. Şehir Mezarlığı. Seyir Tepesi. Kent Ormanı. Botanik Park ( Geniş Kapsamlı ). Mahalle Yaşam Alanları. Spor Salonu. Kadınlar İçin Spor ve Kültür Merkezi. Engelli Yaşam Merkezi. Şehir içi Ulaşım Kartlı Sistem. Minübüs Garajı. Otogar. Çok amaçlı spor salonu. Kapalı yüzme havuzu. Amatör spor kulüpleri için Antreman sahası ve tesisi. Gençlik merkezi. Kadın ve çocuklar için kültür evi ve spor merkezi. Açık ve kapalı tenis kortu. 10 adet semt sahası. 25 adet basketbol sahası. Nemrut kayak merkezinin modernize edilmesi. Su sporları tesisi projelerimizi de hayata geçireceğiz.

TATVAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR BARAJ YAPILIYOR

Sapur Baraj projesi, Tatvan tarihinde yapılan en büyük yatırımdır. İlçemiz için can suyu olacak ve planlama çalışmalarına 1991 yılında başlanan Sapur Baraj Projesi büyük uğraşlar neticesinde 2021 yılı yatırım programına alındı. Proje, 640.000.000 TL'ye mal olacak. 461 metre gölet uzunluğu, 85 metre gövde yüksekliği ve 7000 hektarlık sulama alanına sahip.

BÖLGENİN EN BÜYÜK MESİRE ALANI TATVAN'A YAPILIYOR

Bölgenin en büyük mesire alanını Tatvan'a yapıyoruz. 2 ay içerisinde ilk etabı tamamlanacak. 250 dönüm arazi üzerine kurulacak mesire alanı içersinde şelale, amfi tiyatro, şifalı su kapalı havuz alanı, at binme alanı, basketbol, semt, voleybol sahaları, gençler için tırmanma parkuru, yel değirmenleri, su değirmeni, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kamelyalar, bay ve bayan WC, mescit, çocuk emzirme odası, barbeküler, köprüler, yürüyüş alanları, otopark alanları olacak. 7/24 güvenlik personelleri ve kameralar ile Aileler için güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı olacak.

Bu başarı sadece benim değil, eski Bitlis milletvekilimiz şu an Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Vedat Demiröz, yine Bitlis milletvekilimiz sayın Cemal Taşar aynı şekilde Bitlis milletvekilimiz sayın Vahit Kiler sayelerinde Tatvan'ımız için böyle bir şey gerçekleştirdik kendilerine çok selam gönderiyorum.





