1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kocaeli'den yola çıktı

Türkiye'den Çin'e 12 günde gidecek olan MDF kaplı levha yüklü iki tren Kocaeli'nden yola çıktı
 24 Mayıs 2021 16:34
+Aa- Yazdır
Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kocaeli'den yola çıktı

Türkiye'den Çin'e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nden yola çıktı. Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki tren 12 gün içerisinde Çin'e ulaşması planlanıyor. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti.

"12 günde Çin'e ulaşacak"

Çine gidecek ürünlerin yerli olduğunu söyleyen Pasifik Eurasia Lojistik Müdürü Alper Taylan, "Çin'e gidecek olan ihracat trenimiz 2021 yılının 6. ve 7. trenleri olacak. Trenimiz 41 konteynerdan oluşuyor. Konteynerlerin içinde yerli üretim meramin kaplı yonga levhalar yüklüdür. Trenin yaklaşık iki kıta, 4 ülke geçerek 8 bin 693 km yol kat edip 12 günde Çin'in Şian şehrine varışı planlanmaktadır. Ülkemiz adına gururluyuz, bu yönde hizmet vermekten büyük onur duyuyoruz. 2021 yılı içerisinde Çin'in Şian şehrine 5 trenle yaklaşık 200 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat yükümüz oldu. Asya ve Avrupa kıtaları arasından en avantajlı güzergah olan ve yıldızı parlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Türkiye Çin güzergahında, orta vadede karşılıklı bin 500 tren işletmeciliği ve yaklaşık 60 bin konteyner yük taşıma gibi hedeflerimiz var" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'1 milyondan fazla sağlık çalışanı 45 günde aşılandı'
24 Mayıs 2021 18:34		 Türkiye'nin en kapsamlı 'bölgesel kalkınma' çalışması tanıtıldı
24 Mayıs 2021 15:37
Ticaret Bakanlığı, hibe desteğinin detaylarını açıkladı
24 Mayıs 2021 14:57		 Yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
24 Mayıs 2021 14:05
Kapıkule'den girişlerde PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak
24 Mayıs 2021 12:47		 EPDK'dan, 400 bin liralık halı alındı iddiasına açıklama
24 Mayıs 2021 11:59
Adıyaman'da 20 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
24 Mayıs 2021 11:47		 Bu nikahta katılım sınırı yok
24 Mayıs 2021 09:21
Belediyenin parasıyla romantik jest
24 Mayıs 2021 09:18		 Kırklareli'nde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı
24 Mayıs 2021 08:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:25 - Genel Müdürü: İsmimin FETÖ ile anılmasını kabul etmiyorum19:22 - Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak19:19 - Ziya Selçuk: İşimiz öğretmenlerin yüzünü güldürmek18:56 - Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür yerinden oynamıyor18:51 - Hakkari merkezli 9 ilde 'ehliyet sınavı' operasyonu18:48 - Binali Yıldırım: Sedat Peker için gerekli adımları atacağız
18:41 - 'Türkiye, Polonya'ya 24 SİHA ihraç edecek'18:34 - '1 milyondan fazla sağlık çalışanı 45 günde aşılandı'18:30 - Borsa günü yatay tamamladı18:27 - Küçükçekmece'de vahşet: Annesini öldürüp kafasını tencerede sakladı18:22 - Kalbine yenilen Kaymakam, son yolculuğuna uğurlandı18:19 - Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
18:14 - FETÖ'nün sözde firar sorumlusu Ankara'da yakalandı18:03 - Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da17:56 - Ege ve Akdeniz'de büyük tatbikat yarın başlayacak17:49 - 18 sanıklı 'Köfteci Yusuf' davasında Sedat Peker'e iddianame17:45 - Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor
17:36 - Altın günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hacamat kazası hastanede son buldu
Kalbine yenilen Kaymakam, son yolculuğuna uğurlandı
Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi
Emniyet, 2021 yılında 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alacak
AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
İller Bankası 365 personel alacak
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş güvenliği 1
müdavimi olunan kafe'nin sahibiyle yan kafe'den göz göze gelmek 1
tropik bitkiler 1
Musab Turan 2
Okudukça 1
her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 2
Mustafa Tozan 1
göstergebilim 1
fantazi 3
hisar U uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma füze sistemi 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam