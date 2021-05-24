Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kocaeli'den yola çıktı
|24 Mayıs 2021 16:34
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Türkiye'den Çin'e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nden yola çıktı. Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki tren 12 gün içerisinde Çin'e ulaşması planlanıyor. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti.
"12 günde Çin'e ulaşacak"
Çine gidecek ürünlerin yerli olduğunu söyleyen Pasifik Eurasia Lojistik Müdürü Alper Taylan, "Çin'e gidecek olan ihracat trenimiz 2021 yılının 6. ve 7. trenleri olacak. Trenimiz 41 konteynerdan oluşuyor. Konteynerlerin içinde yerli üretim meramin kaplı yonga levhalar yüklüdür. Trenin yaklaşık iki kıta, 4 ülke geçerek 8 bin 693 km yol kat edip 12 günde Çin'in Şian şehrine varışı planlanmaktadır. Ülkemiz adına gururluyuz, bu yönde hizmet vermekten büyük onur duyuyoruz. 2021 yılı içerisinde Çin'in Şian şehrine 5 trenle yaklaşık 200 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat yükümüz oldu. Asya ve Avrupa kıtaları arasından en avantajlı güzergah olan ve yıldızı parlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Türkiye Çin güzergahında, orta vadede karşılıklı bin 500 tren işletmeciliği ve yaklaşık 60 bin konteyner yük taşıma gibi hedeflerimiz var" dedi.
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