1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'den bir ödül de Erzurumlu öğrenci aldı

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi İdil Büyükgölcigezli, çevre mühendisliği alanında hazırladığı projeyle ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) büyük ödül kategorisinde dünya dördüncüsü oldu
 24 Mayıs 2021 16:39
+Aa- Yazdır
ABD'den bir ödül de Erzurumlu öğrenci aldı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenci Büyükgölcigezli, ABD'nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen, dünyanın en büyük bilim yarışması olma özelliğini taşıyan ve her yıl 80'den fazla ülkeden, 1100'ün üzerinde projenin yer aldığı yarışmaya katıldı.

Büyükgölcigezli, yaklaşık 1800'den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, danışman öğretmeni Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber'in rehberliğinde hazırladığı çalışmasıyla "Çevre Mühendisliği" alanında ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Büyükgölcigezli'nin hazırladığı, danışmanlığını Dr. Berber'in yaptığı "Safranın ve Kristal Viyole Boyar Maddelerinin Pyracantha Cocciena Biyokütlesi ile Adsorpsiyonu" adlı projesinin ISEF'te büyük ödül kategorisinde ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Kaygusuz, sabır ve emek gerektiren, yıllar süren çalışmalar sayesinde kazanılan bu başarının tesadüf olmadığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gönüllü öğretmenler el ele vererek 16 köy okulunu boyadı
23 Mayıs 2021 16:07		 Bu hastanenin yemekleri, meslek lisesi tarafından pişiriliyor
22 Mayıs 2021 16:02
Lise öğrencisi ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında birinci oldu
21 Mayıs 2021 14:51		 Okul bahçesinde beslenen tavşan yavruları özel öğrencilerin maskotu oldu
21 Mayıs 2021 13:10
Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi
21 Mayıs 2021 11:54		 İstanbul'da okul duvarından 50 kilo bal çıktı
20 Mayıs 2021 11:40
Meslek liseliler pandemiyi fırsata çevirdi
11 Mayıs 2021 12:05		 Meslek lisesi karavanlar için rüzgarı elektriğe çeviren sistem geliştirdi
10 Mayıs 2021 12:00
'Her okula bir turist' kampanyası
08 Mayıs 2021 09:01		 Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor
06 Mayıs 2021 19:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:25 - Genel Müdürü: İsmimin FETÖ ile anılmasını kabul etmiyorum19:22 - Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak19:19 - Ziya Selçuk: İşimiz öğretmenlerin yüzünü güldürmek18:56 - Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın: 5 gündür yerinden oynamıyor18:51 - Hakkari merkezli 9 ilde 'ehliyet sınavı' operasyonu18:48 - Binali Yıldırım: Sedat Peker için gerekli adımları atacağız
18:41 - 'Türkiye, Polonya'ya 24 SİHA ihraç edecek'18:34 - '1 milyondan fazla sağlık çalışanı 45 günde aşılandı'18:30 - Borsa günü yatay tamamladı18:27 - Küçükçekmece'de vahşet: Annesini öldürüp kafasını tencerede sakladı18:22 - Kalbine yenilen Kaymakam, son yolculuğuna uğurlandı18:19 - Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
18:14 - FETÖ'nün sözde firar sorumlusu Ankara'da yakalandı18:03 - Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da17:56 - Ege ve Akdeniz'de büyük tatbikat yarın başlayacak17:49 - 18 sanıklı 'Köfteci Yusuf' davasında Sedat Peker'e iddianame17:45 - Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor
17:36 - Altın günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hacamat kazası hastanede son buldu
Kalbine yenilen Kaymakam, son yolculuğuna uğurlandı
Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi
Emniyet, 2021 yılında 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alacak
AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi
İller Bankası 365 personel alacak
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyadaki aktif yanardağlar 1
fantazi 3
Çalışanlarıma verdiğim para senin maaşından fazla 1
bana balık verme tutmayı öğret 3
kauçuk 1
Lama mısınız 1
hisar U uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma füze sistemi 1
çıkış belgesi 1
diyet yemeği 1
her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 2
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam