ABD'den bir ödül de Erzurumlu öğrenci aldı
|24 Mayıs 2021 16:39
|+Aa- Yazdır
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenci Büyükgölcigezli, ABD'nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen, dünyanın en büyük bilim yarışması olma özelliğini taşıyan ve her yıl 80'den fazla ülkeden, 1100'ün üzerinde projenin yer aldığı yarışmaya katıldı.
Büyükgölcigezli, yaklaşık 1800'den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, danışman öğretmeni Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber'in rehberliğinde hazırladığı çalışmasıyla "Çevre Mühendisliği" alanında ödül kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Büyükgölcigezli'nin hazırladığı, danışmanlığını Dr. Berber'in yaptığı "Safranın ve Kristal Viyole Boyar Maddelerinin Pyracantha Cocciena Biyokütlesi ile Adsorpsiyonu" adlı projesinin ISEF'te büyük ödül kategorisinde ödüle layık görüldüğünü belirtti.
Kaygusuz, sabır ve emek gerektiren, yıllar süren çalışmalar sayesinde kazanılan bu başarının tesadüf olmadığını kaydetti.
Dünyanın en büyük ve en prestijli liseler arası proje yarışması olan ISEF Bilim ve Mühendislik YarışmasındaErzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü (@Erzurum_Mem) May 22, 2021
DÜNYA 4️.sü olan öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. 👏🏅🏆@tcmeb @ziyaselcuk @mehmetnezirg@ErzurumValilik @skaygusuz @BilsemMeb
Detay👇https://t.co/skpc696uoJ pic.twitter.com/1dzdxmkRt6
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gönüllü öğretmenler el ele vererek 16 köy okulunu boyadı
23 Mayıs 2021 16:07
|Bu hastanenin yemekleri, meslek lisesi tarafından pişiriliyor
22 Mayıs 2021 16:02
|Lise öğrencisi ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında birinci oldu
21 Mayıs 2021 14:51
|Okul bahçesinde beslenen tavşan yavruları özel öğrencilerin maskotu oldu
21 Mayıs 2021 13:10
|Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi
21 Mayıs 2021 11:54
|İstanbul'da okul duvarından 50 kilo bal çıktı
20 Mayıs 2021 11:40
|Meslek liseliler pandemiyi fırsata çevirdi
11 Mayıs 2021 12:05
|Meslek lisesi karavanlar için rüzgarı elektriğe çeviren sistem geliştirdi
10 Mayıs 2021 12:00
|'Her okula bir turist' kampanyası
08 Mayıs 2021 09:01
|Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor
06 Mayıs 2021 19:30